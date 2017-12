Prince of Persia - vynovený hrdina s kráskou po boku

Princ z Perzie je medzi nami už bezmála 20 rokov a stále nás neomrzel. Získal si nás skutočne už takmer pred dvadsiatimi rokmi, vtedy ešte v dvojrozmernom spracovaní od Jordana Mechnera.

23. júl 2008 o 10:31 Ján Kordoš

Nikomu navadilo množstvo skákania a lozenia, ktoré bolo doplnené súbojom na meče, pričom ste museli všetko stihnúť v drsnom časovom limite. A potom prišiel diel druhý, omnoho farebnejší, rozmanitejší, jednoducho pokračovanie. Tretí diel, posledný, ktorého vývoja sa aktívne zúčastňoval aj Mechner, bol totálny prepadák. Prince of Persia 3D sa chcel zviesť na vlne akčných adventúr, ale prepadol po všetkých stránkach.

Až keď sa montrealské štúdio Ubisoftu pokúsilo oživiť legendu a s Pieskami času sa im to podarilo. Od pôvodne plošinovkového, rozprávkového námetu plánovaná trilógia stále drsnejšia a temnejšia. Pre niekoho sa z roztomilého príbehu, kde „princ zachraňoval princeznú z rúk zlého vezíra“ stal dospelejším, pre iných išlo o zbytočne krvavé a temné dobrodružstvo. Nič to však nemení na úspechu značky, ktorá tak skoro svoju púť na hernej scéne neukončí. Ubisoft totiž plánuje nový diel, zatiaľ nazvaný len Prince of Persia, konkrétny názov, respektíve podtitul, bude známy neskôr.

Už teraz však máme niekoľko informácií, ktoré robia z Prince of Persia horúceho kandidáta na najočakávanejší projekt. Hneď prvé, čo vám okamžite udrie do očí, je spracovanie. Po grafickej stránke ide o ojedinelý pokus hraničiaci s umeleckou tvorbou. Doteraz sa totiž takmer nik nepokúsil vytvoriť akoby animovaný film. Takmer z dôvodu, že inšpiráciu tvorcovia zrejme hľadali v projekte Okami. Z niektorých scén je doslova cítiť ťahy štetcom, akoby ste na plátne sledovali nie statické obrázky, ale hranú sekvenciu. Špecifickosť pramení aj z technológie cel-shade. Hlavne postavy budú obtiahnuté hrubšou čiernou čiarou, čo v niekom môže evokovať komixový štýl (a niečo pravdy na tom bude), ale čo je dôležitejšie, dodáva to hre potrebný šmrnc odlišujúci sa od konkurencie.





Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Výsledok vidíte sami, okrem obrázkov nájdete pod článkom aj videá, v ktorých vidíte aj animácie jednotlivých pohybov. A istotne zazriete aj princovu príjemnú spoločníčku. Nepôjde len o nútené začlenenie ženskej hrdinky ako krajšieho elementu do klasickej schémy. Elika, ako sa vaša pomocníčka volá, totiž zohráva nielen dôležitú úlohu v príbehu, ale navyše sa bez jej pomoci príliš ďaleko nedostanete. Vlastne by ste nezažili ani nasledujúce dobrodružstvo. V tomto prípade však neplatí, že žena prináša so sebou len problémy.

Zápletka je vytvorená na základe perzskej mytológie, v takmer zabudnutom filozofickom smere miešajúcom sa s náboženstvom, zoroastrizmom. V ňom proti sebe dlhú dobu súperili dvaja bohovia, bratia. Ako už býva zvykom, išlo o odveký súboj dobra proti zlu. Svetlú stranu zastupoval Ormazd bojujúci proti svojej vlastnej krvi, Ahrimanovi, ktorí šíril všade po svete len zlobu, nenávisť a beznádej. Esencia šíriaca sa prostredím a kaziaca i pôdu po ktorej chodíme. Zlo jednoducho muselo byť zastavené. Ormazdovi sa podarilo uväzniť Ahrimana do Stromu Života, kde boli zakliati aj jeho temní sluhovia. Oáza pokoja ďaleko v púšti musí byť preto strážená špeciálnym národom Ahurasov, strážcov Ahrimana. Ten sa totiž môže prebudiť, dostať na povrch a dokonať svoje dielo skazy.

Je určite zrejmé, že sa Ahrimanovi podarí vyslobodiť a práve Elika je posledným strážcom, ktorý má na starosti Ahrimana. A ten už väznený byť nechce. Z princa sa tak stane hrdina, no na úplnom začiatku by ste to o ňom ani nepovedali. Nie je vôbec vidno, že by malo ísť o bohatého dediča. Mladá a značne horúca krv sa postarala o to, že princ myslí len na prítomnosť. Netrápi ho to, čo sa udialo a ani sa nepozerá príliš ďaleko do budúcnosti, čím nám pripomína klasických hrdinov, ktorí sa v tom správnom čase objavia vždy na správnom mieste. Princ sa po jednom svojom putovaní ponáhľa utratiť svoje peniaze do najbližšieho mesta, keď narazí na Eliku. A keďže je to správny chlap (a Elika príťažlivá žena), ponuku neodmietne a rozhodne sa pomôcť.



Oáza pokojným miestom vôbec nie je. Ahriman zo svojho útočiska rozprestiera svoje temné ruky a začína meniť okolitú krajinu na temné kráľovstvo. Prvou novinkou je, že príbeh nebude lineárny, nalinkovaný vo forme misií. Rovnako ako v prípade Assassin´s Creed (obe hry poháňa rovnaký engine - to by ste ani nepovedali) i tu dostaneme voľnú ruku, ale v niečom obmedzovaní napokon budeme. Pred výberom nasledujúcich krokov sa totiž môžeme poobzerať po krajine, kam už siaha Ahrimanov vplyv a podľa toho sa rozhodnúť, kam sa vyberieme. Napokon síce budeme musieť vyčistiť všetky dôležité miesta, no je len na nás, ako sa k výsledku dopracujeme, pričom príjemným faktom je, že sa obsah úrovne mení podľa nášho postupu. Ak sa teda do úrovne, kde nás čaká jeden z bossov vyberieme na začiatku hrania, máme šancu ho poraziť, prečo nie. Na druhú stranu sa však počas tohto súboja rozšíri nenávisť po kraji v takej miere, že nasledujúce kroky smerom k deratizácii budú omnoho náročnejšie.

Nemusíte sa obávať, že by ste museli prechodiť úplne všetko a presnoriť každý kút. Ide akoby o stanoviská, alebo ak chcete mestá, ktoré sú pospájané jednotlivými cestami. Vy si vyberiete jednu z ciest, ktorá môže viesť do koncovej destinácie cez ďalšiu misiu po dlhšej trase, ale bude to cesta jednoduchšia a menej náročná ako priamy pochod do ďalšieho bodu príbehu. Fungovať by to malo na výbornú, aj keď isté obavy určite máme. Ak sa však tvorcom podarí zabezpečiť kompaktnosť sveta, aby sme sa náhodou nestali do zbytočnej slepej uličky a výsledkom by bolo načítanie staršej pozície (v tom lepšom prípade, v horšom reštart hry).

Druhým styčným bodom sú súboje. Ako sme už vraveli, putovať nebudete sami, po boku vám bude hopsať Elika. V UbiSofte sa rozhodli, že nikdy nebudete stáť proti presile. Teraz si dajte dva a dva dohromady a výsledok vyzerá určite prekvapujúco. Kvantitu z minulých dielov totiž nahradí kvalita protivníkov. Respektíve protivníka, ktorý proti vám bude stáť. Už z toho, že nepriateľov nebudete rátať na desiatky, sa dá usúdiť, že jednotlivé bitky budú skôr pripomínať bojové hry typu Tekken alebo strategické a postupné dobývanie súpera zo Shadow of Colossus. Každý z nepriateľov bude mať svoju určitú slabinu, na ktorú budeme musieť najprv prísť.





Aby toho nebolo málo, každý súboj by mal byť iným, nepriatelia by sa mali neustále striedať a nemali by sme natrafiť na dvoch totožných po sebe. Radi počúvame PR reči pred spaním, výborne sa totiž pri nich zaspáva, no pri UbiSofte a jeho pomerne radikálnom obmedzení nepriateľov sa tomu dá s trochou optimizmu aj veriť. Ako z obrázkov alebo videa vidno, hru nebude kaziť žiadny ukazovateľ čohokoľvek, princovo zdravie totiž dokážete určiť sami. Dostanete ranu, spravíte si čiarku. Dostanete druhú, nasleduje game over. Rozhodne to nebude nič pre bábovky, ale na tak markantné zdrsnenie celej série by sme sa nespoliehali, zrejme sa dá očakávať, že pokým neodrazíme zreťazené kombá súpera dvakrát po sebe, môžeme sa veselo usmievať na nahrávaciu obrazovku pri načítavaní staršej pozície.

A ako s tým súvisí Elika? Keďže ide o žieňa, nevezme do rúk bakuľu a nebude ňou trieskať o hlavu obludy. Ide o postavu obdarenú mágiou a jej pomoc bude skôr sekundárneho, podporného charakteru. Priamo ovládať ju nebudete, k dispozícii však budeme mať špeciálne tlačidlo, ktorým ju privoláte do akcie. Nemorálne myšlienky necháme bokom – pri boji podá pomocnú ruku (doslova a v slušnom zmysle slova) a bez nej by pokorenie určite trvalo podstatne dlhšie, pri rôznych akrobatických kúskoch s ňou môžete taktiež počítať. Mnohokrát sa nám však stalo, že sme museli na svojho side-kicka čakať, pretože sa zasekával o steny, prípadne zomieral vďaka chabej umelej inteligencii. To by sa tu stávať nemalo, pretože UbiSoft sa naplno sústredí práve na AI Eliky, z ktorej chcú spraviť dokonalého partnera. Okrem toho bude nesmrteľná, nemusíte brať na ňu ohľad, pokým sa jej stratíte z dohľadu, ona si k vám cestu nájde a nebude ani zbytočne zavadzať. Uvidíme.

Celková atmosféra je vďaka spracovaniu a výraznej zmene celého konceptu (od akcie smerom k skákaniu a zdolávaniu prekážok) odlišná od predchodcov. Netreba však vopred hru odsudzovať a prirovnávať ju k infantilným plošinovkám. To by ste spravili veľkú chybu. Nový Princ z Perzie bude jednoducho úplne nový. Za veľké plus považujeme napríklad drobné čriepky ako napríklad fakt, že niektorých bossov alebo nepriateľov bude princ osobne poznať z minulosti, to ich len temnota zmenila na nepoznanie a spravila z nich Ahrimanovych otrokov. To sa potom bude princovi bojovať omnoho ťažšie. Síce to nebude ďalší epický príbeh typu Metal Gear Solid, ale aspoň náznak emócií vidíme. V UbiSofte sa odhodlali k ďalším pomerne ráznym krokom: meč v rukách Princa bude jedinou zbraňou, ktorou bude môcť disponovať a tá sa nebude v priebehu hrania žiadnym spôsobom vylepšovať. Nebude to o RPG prvkoch, v súbojoch bude rozhodujúca vaša taktika. Na ľavej ruke má princ špeciálnu rukavicu. Tá mu zas pomôže nielen v súbojoch, ale pomocou nej budeme behať po stenách a zachytávať sa na špeciálnych miestach.



Na nového Princa sa tešíme. Vyzerá výborne, hoc môžete mať na spracovanie úplne opačný názor, nám sa úplne odlišná cesta od konkurencie, ktorá sa snaží vytvoriť fotorealistické spracovanie, rozhodne pozdáva. Mierne umelecký nádych hre uprieť nemožno, navyše si po bližšom preskúmaní určite všimnete detailne vymodelované postavy, ktoré vyzerajú ešte lepšie ako v Assassin´s Creed. Spracovanie by mal podporiť aj fyzikálny engine, ktorý zaručí, že čo sa rozbiť bude dať, to sa aj rozbije. Najviac sa však tešíme na zredukovanie súbojov. Nebude ich toľko, to zvyšuje ako ich náročnosť, tak aj atraktivitu. A ak vás to nepresvedčilo, pozrite sa do očí Eliky a skúste jej povedať nie. Vidíte? Stretneme sa ku koncu roku na PC, Playstatione 3 a Xboxe 360.