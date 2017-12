E3: Konzoly sa chcú podobať

Najväčšia herná konferencia E3 sa zmenila z akcie, ktorú navštevovali desaťtisíce hráčov, na šnúru tlačoviek len pre pozvaných. Výrobcovia konzol na nich predstavovali nápady, ktoré si požičali od konkurencie.

23. júl 2008 o 0:00 Miro Šifra a Reuters

Známy herný dizajnér Shigeru Miyamoto stál minulý utorok na pódiu v Kodak Theatre v Hollywoode, mieste, kde sa odovzdávajú Oscary, a s dvoma ovládačmi napodobňoval hru na husle. Predstavoval hru Wii Music, simulátor šesťdesiatich hudobných nástrojov. Publikum tlieskalo, ale ani zďaleka tak nadšene ako v roku 2006, keď Nintendo predstavilo hry na podobnom princípe prvýkrát.

Deň predtým predvádzal svoje na konzole Xbox Microsoft. Keby ste si pozreli obe konferencie zo záznamu, chvíľu by trvalo, kým by ste našli rozdiel. Podobné nápady a podobné správanie šéfov, ktorí sa snažia presvedčiť prítomných, že úsmev je pravý a vyčarovala ho predvedená novinka. A pre všetkých znie tá istá otázka, povedaná ústami Dona Mattricka z Microsoftu: Ako sa dostať k bežnému hráčovi a neprísť zároveň o skalného?“

Nintendo – nič pre skalných

Najviac sa v súčasnosti – nielen v predaji, ale aj v hľadaní odpovede na túto otázku - darí Nintendu a jej konzole Wii. Tá pred dvoma rokmi prišla s trendom jednoduchých hier pre masové publikum, ktoré sa ovládajú najmä pohybovými senzormi.

„V počiatkoch konzoly, keď ste sa rozprávali s akýmikoľvek hernými vývojármi, bola väčšia pravdepodobnosť, že budú investovať do iných konzol, nie do Wii,“ povedal na konferencii Reginal Fils-Aime, prezident americkej pobočky Nintenda. „Dnes sú všetci šokovaní úspechom Wii na trhu a chceli vývoj dohnať.“

Počas konferencie E3 sa Nintendo pochválilo, že biznis sa za dva roky zmenil a spolupráca s vývojármi je už taká, akú majú ostatné dve konzoly. Podľa ich vyjadrení až 19 hier, ktoré nezastrešovalo Nintendo, prekonalo predajnú métu 400–tisíc kusov.

Kto si však myslí, že viac hier od externých vývojárov prinesie Nintendu rešpekt v komunite skalných hráčov oddávajúcich sa dlhé hodiny strieľačkám či simulátorom, je skôr na omyle. Firma sa snaží primálo.

Na tohtoročnej tlačovke predstavilo Nintendo nový pohybový senzor ovládačov alebo zlepšenia pre svoj virtuálny svet Wii, na novinky pre skalných však akosi zabudli. „Nintendo vás stále nemá rado, prepáčte,“ odkázal skalným Wired.com na konci svojho live blogu z akcie.

Microsoft kopíruje Wii

„Nintendo je výborná firma, ale pre herných vývojárov máme lepšie finančné možnosti,“ reagoval na slová konkurencie Don Mattrick z Microsoftu. Podľa neho je totiž väčšina predaných hier pre Wii z dielne Nintenda, tá si odkrajuje najväčší podiel zo zisku a vývojári sa bijú len o to, čo im Nintendo nechá. U nás to neplatí, lákal vývojárov Mattrick.

Ostrejšiemu porovnávaniu sa Nintendo a Microsoft nevyhli ani v otázkach predaja konzol. Microsoft sa chválil číslami, ktoré ukazujú, že ich konzola Xbox je v americkom rebríčku predajnosti prístrojov prvá. Ako však uvádza Wired.com, toto postavenie môže byť už zajtra, keď vyjde nový prieskum predajnosti NPD, minulosťou. Trend je totiž jasný: predajnosť Wii rastie omnoho výraznejším tempom a zásluhu na tom má práve orientácia Wii na masového hráča.

Microsoft si to zjavne uvedomuje a na konferencií predstavil niekoľko noviniek, ktoré sa nápadne podobajú na to, čo už v súčasnosti robí Nintendo. PR manažérka Microsoftu na konferencií tancovala, jej šéf odháňal rukami virtuálne muchy. Ich pohyby sa následne kamerou preniesli do hry You are in the Movies, simulátora natáčania filmu a zároveň hry primárne určenej pre domáce párty.

Aj ďalšie novinky si hľadajú svojich fanúšikov práve medzi nenáročnými hráčmi: nový virtuálny svet podobný tomu, ktorý už má Nintendo, pokračovanie úspešnej série Guitar Hero alebo Lips - klon známej karaoke hry Singstar od druhej konkurenčnej firmy Sony.

Sony ide do filmov

Súboj konzol sa neodohráva len na poli hier. Microsoft sa z Xboxu od počiatku snaží urobiť najmä domáce centrum zábavy a vďaka službe Xbox Live umožňuje svojim používateľom sťahovať filmy od partnerských filmových štúdií.

Sony, ktorá dominovala herným konzolám celé desaťročie, na tohtoročnej E3 predstavila podobnú službu.

Na Playstation 3 bude možné požičiavať si filmy z virtuálnej videopožičovne, a to nielen od dcérskej spoločnosti Sony Pictures, ale napríklad aj od gigantov ako 20th Century Fox alebo Warner Bros.

Sony zároveň ako jediná predstavila výrazné hardvérové zlepšenie svojej konzoly: odteraz bude mať Playstation 3 disk s kapacitou 80 gigabajtov. Cena pritom zostala rovnaká ako za staršiu verziu.