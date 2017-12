Roaming má v únii strop

BTARISLAVA. Signál na vašom mobile chytíte takmer všade. Zavolať zo slnečnej pláže blízkym a spýtať sa ich, ako sa im darí, je jednoduchá záležitosť. Ale táto pozornosť aj niečo stojí. Aby ste predišli nepríjemným prekvapeniam pri čítaní faktúry, treba myslieť na to, odkiaľ, kam a koľko voláte a dodržať niekoľko jednoduchých zásad.

Základy roamingu

Roamingová služba, ktorá vám umožní volať a prijímať hovory v zahraničí, sa dá u slovenských operátorov aktivovať textovou správou, telefonátom, alebo cez internet.

Pri telefonovaní za hranicami sa niektoré podmienky menia. Platíte nielen ak zavoláte niekomu vy, ale aj keď dakto zatelefonuje vám.

Ak máte zapnutú hlasovú odkazovú schránku, platíte aj za odkazy, ktoré vám v nej známi zanechajú. Je preto dobré, ak dáte svojmu okoliu dopredu vedieť, že nejaký čas budete v zahraničí.

Cena za hovor sa počíta od každej začatej minúty. Nemá preto zmysel „šetriť“ na hovoroch, ktoré trvajú 15 sekúnd. Väčšina telefónov sa dá nastaviť tak, aby každú začatú minútu ohlásili pípnutím. Budete mať prehľad, kedy sa začala nová minúta a či sa vám oplatí položiť.

Aby ste sa dovolali na Slovensko, potrebujete pred číslo vložiť medzinárodnú predvoľbu 00421 a vynechať prvú nulu z bežného čísla. Niektoré čísla uložené v telefóne nemusia fungovať správne a musíte ich vytočiť ručne.

Rozdelený svet

Operátori majú svet rozčlenený do zón. Prvá zóna zahŕňa všetky krajiny Európskej únie a daktoré ďalšie v závislosti od operátora.

Do druhej zóny patria väčšinou blízke dovolenkové destinácie v Európe a Spojené štáty (s výnimkou O2, ktorý USA začleňuje do tretej zóny). Tretia zóna zahŕňa ostatné krajiny.

Cena za volania stúpa nielen podľa toho, v ktorej zóne sa nachádzate, ale aj podľa toho, do akej zóny voláte. Volania v rámci prvej zóny sú spravidla najlacnejšie. Hovory v tretej zóne sú najdrahšie. Zoznam zón nájdete na webových stránkach operátorov.

Pri cestovaní do vzdialenejších krajín (napríklad USA alebo ázijských štátov) myslite na to, že slovenské telefóny nemusia v miestnych sieťach fungovať. Ak tam máte naplánovanú cestu, overte si u svojho operátora, či tam bude váš telefón fungovať a či má v krajine roamingového partnera.

Európska únia ceny hovorov reguluje

Európskej komisii sa ceny hlasových volaní v rámci krajín Európskej únie pozdávali vysoké. Začala tlačiť na mobilných operátorov, čo vyústilo do zavedenia takzvanej eurotarify za medzinárodné volania v rámci únie. Vznikol regulovaný strop 19,60 koruny za minútu odchádzajúceho volania a 9,60 koruny za prichádzajúce volania. Základné ponuky všetkých slovenských operátorov kopírujú tieto ceny s rozdielom najviac niekoľkých halierov. Prijímanie textových správ je bezplatné. Európska komisia oznámila, že plánuje regulovať aj roamingové ceny textových správ. Európsky parlament by sa mal návrhom zaoberať na jeseň.

Volať alebo písať?

Rozhodovanie o tom, či volať alebo písať, by malo ovplyvniť jednak to, kde sa nachádzate a čo potrebujete vybaviť. V Európskej únii je rozdiel medzi poslaním správy a minútou volania väčšinou menší ako 10 korún. Ak sa chcete dozvedieť, ako sa vaši blízki doma majú, a nielen dať vedieť, že ste v poriadku, oplatí sa viac zavolať.

V dovolenkových zónach mimo Európskej únie sú rozdiely väčšie, takže výmena stručných informácií vás vyjde lacnejšie cez SMS–ky. Ak sa potrebujete na niečom dohodnúť, zvoľte radšej hlasový hovor. Predídete tak výmene niekoľkých správ, čo by v konečnom dôsledku mohlo byť drahšie ako stručný hovor.

Akcie operátorov

Operátori ponúkajú na leto rôzne akcie. Zameriavajú sa najmä na roaming v populárnych destináciách a krajinách EÚ.

O2 ponúka počas leta akciu na polovičné ceny volania z 11 najobľúbenejších dovolenkových destinácií (Taliansko, Francúzsko, Grécko, Španielsko, Bulharsko, Česko, Veľká Británia, Malta, Chorvátsko, Turecko a Egypt). Znamená to, že za minútu odchádzajúcich hovorov zaplatíte 9,80 koruny a za príjem 4,80 koruny. Za MMS a SMS správu zaplatíte rovnako – 12 korún. Za aktiváciu akcie zaplatíte 49 korún a je dostupná ako pre paušálové, tak aj pre programy s dobíjacou kartou.

T-Mobile

Ponúka akciu Euro Roaming, ktorá zvýhodňuje volania v krajinách EÚ. Po uplynutí prvej minúty hovoru sa každý deň od 17. do 20. hodiny aktivuje polovičná tarifa, takže za odchádzajúce hovory zaplatíte po prvominútových 19,50 iba 9,90 koruny. Pri prichádzajúcich hovoroch je účtovaná štandardná tarifa 9,50 za minútu.

Pre zákazníkov, ktorí veľa cestujú, sa vyplatí Smart Roaming, ktorý ponúka bezplatný príjem telefónnych hovorov v európskych sieťach T-Mobile a zvýhodnené tarify pre odchádzajúce hovory, ak nepresiahnete hranice siete operátora. V prípade cestovania do Čiech to znamená 8,20 koruny za minútu telefonovania, pri ostatných krajinách sa uplatňuje 40–percentná zľava. To znamená, že za minútu odchádzajúcich hovorov v EÚ zaplatíte 11,80 koruny.

Zákazníci, ktorí využívajú preplatené karty Easy, či mesačné programy Fix, si môžu aktivovať Easy Roaming a telefonovať v krajinách EÚ, Lichtenštajnsku, Islande a Nórsku za cenu 19,50 koruny za minútu a prijímať hovory za 9,50 koruny za minútu.

Orange

Prišiel na leto s programom Dovolenkový Roaming. Ten je určený pre tých, ktorí sa rozhodli stráviť letnú dovolenku v krajinách Európskej únie. Za 299 korunový mesačný poplatok získajú 60 minút prichádzajúcich hovorov zadarmo a 50–percentnú zľavu na odchádzajúce hovory. Znamená to, že za minútu odchádzajúcich hovorov zaplatíte 9,80 koruny, za príjem 7,90 koruny.

Euro Roaming osloví tých, čo cestujú za obchodom a potrebujú z krajín EÚ telefonovať domov lacnejšie. V praxi to znamená za 299 korún mesačne 25–percentnú zľavu z tarify, čo sa premietne do 14,70 koruny za minútu odchádzajúcich hovorov a 7,20 korún pri príjme.

Super Roaming je nastavený tak, aby vyhovoval tým, čo cestujú do zahraničia na krátko, kde si vystačia s 20 alebo 50 minútami komunikácie. Pri úplnom vyčerpaní limitu to znamená, že pri prijímaní hovorov budete platiť 2,30 za minútu. Pri 20–minútovom programe zaplatíte za aktiváciu 49 korún, pri 50–minútovom 113 korún.

(pst, mag)