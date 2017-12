Obedná pauza: Clickfest, Four second frenzy

Clickfest je výsostne prostoduchá jednorázovka, ktorá slúži na okamžité a dynamické odreagovanie. Musíte sa v nej zbaviť všetkých kruhov na obrazovke. Four second frenzy sa asi trošku míňa účinku upokojiť vás počas obednej pauzy a ponúknuť vám chvíľku na

24. júl 2008 o 11:30 Slavomír Benko

Obedná pauza (respektíve tvorca tejto pravidelnej rubriky) má momentálne letnú pauzu. Siahame teda do nášho obšírneho archívu, aby sme vám ponúkli nejaké staršie oddychové hry, ktoré ste mohli prehliadnuť. Nezaslúžia si to.

Clickfest

Ovládanie:

Čo najrýchlejšie klikajte na všetky kruhy na obrazovke.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.

Four second frenzy

Hru začínate iba so znepokojujúcou vedomosťou, že na prejdenie každého levelu máte presne štyri sekundy a že ju ovládate za pomoci piatich klávesov - šípok plus medzerníka. Cieľom je okamžite sa zorientovať, uvedomiť si, čo sa od vás chce a bleskurýchle zareagovať. Či ide o logickú minihru, hádanku, chyták, preteky, klikfest, výzvu na postreh alebo presnosť... Pochopiť, čo sa na obrazovke vlastne deje, vám možno trošku potrvá. Štyri sekundy predstavujú skutočne nekompromisný limit. Po pár úrovniach sa ale isto dostanete do tempa. Skrátka reagujte! Štyri, tri, dva...

Ovládanie:

Šípky a medzerník. Zistiť, ako sa používajú, je len a len na vás. Ešte sa oplatí vedieť, že ukazovateľ životov (ak si ho vôbec stihnete všímať) sa nachádza vpravo hore.

Hra má tri módy:



normal mode - 20 náhodných levelov, 7 životov;

endurance mode - všetkých 50 levelov, 10 životov;

sudden death mode - 50 levelov, 1 život.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.