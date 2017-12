[E3 2008] You´re in the Movies - staňte sa filmovou hviezdou

17. júl 2008 o 15:35 Ján Kordoš

Ako sme vás už informovali, Microsoft plánuje vlastné karaoke a po vzore Singstaru z Playstationu pripravuje projekt Lips obohatený o niekoľko nových prvkov. Tým to však nekončí, pretože na scénu prichádza zaujímavá zábava s You´re in the Movies. Koncept hry je pri tom úplne jednoduchý. Pomocou Vision kamery pripojenej k Xboxu je snímaný váš obraz do hry, kde dostanete nejakú činnosť.

Predstavte si súbor minihier, takže budete tancovať alebo vykonávať iné pohyby. Video sa uloží ako do pamäte a v túto chvíľu buď program samotný alebo vy vyberiete niektorú z filmových úloh, ktorej sa priradí natočená animácia. Je cítiteľný dôraz kladený na viacero hráčov, pretože zábavu si užijete hlavne s priateľmi určovaním najlepšieho „hereckého“ výkonu.

Poďme však na niečo konkrétneho: v minihre budete napríklad donútení z bočného pohľadu bežať, zabíjať muchy pohybom rúk. Následne si zvolíte filmovú scénu a váš záznam sa stáva súčasťou snímku. Potom bežíte pred veľkým zmutovaným netvorom alebo odrážate rukami zombíkov z vášho dosahu. Ak však nechcete zbytočne strácať čas minihrami a spraviť svoj vlastný film, máte taktiež voľné ruky.





Veľký dôraz bude kladený na komunitu, ktorá bude zásobovať hráčov novými a novými scénami, prvkami. Dokonca si budete môcť napísať vlastný scenár, pridávať dialógy, pozadia, hudbu a podobne. Nečakajte žiadny sofistikovaný systém, tu skôr ide o zábavu. Určite sa po uvedení You´re in the Movies vyrojí obrovské množstvo vlastných „blokbusterov“ napríklad na YouTube, svoje výtvory však bude možné i zdieľať prostredníctvom Live služby.

Spojenie klasických EyeToy hier od Sony do niečoho príťažlivejšieho v podobe You´re in the Movies vyzerá na prvý pohľad skutočne zaujímavo, len či Microsoft nájde dostatok priaznivcov a priláka ich k novej platforme.

