[E3 2008] Neverwinter Nights 2: Storm of Zehir - prídavok k obriemu RPG dobrodružstvu

17. júl 2008 o 13:16 Ján Kordoš

Príbeh nás zavedie do krajiny Samarach, kde sa po napadnutí na mori ocitáme v neznámom kraji a ako správni dobrodruhovia sa ho vyberieme okamžite preskúmať. A verte, súboje s goblinmi na seba nenechajú dlho čakať. O prepracovanosti boja hovorí samotné NWN 2. Prehľadnosť by mala zmeniť plne trojrozmerná mapa, nové pravidlá Dungeons & Dragons 3.5 sa pridajú do hrateľnosti (hľadaj, počúvaj, obchádzaj), ktoré pomôžu pri identifikovaní nepriateľa z väčšej diaľky a dostaneme možnosť sa im vyhnúť. Celkovo by prídavok mal ponúknuť okolo 15 hodín čistého hrania v starom dobrom RPG štýle.

Zdroj: IGN