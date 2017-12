[E3 2008] Prečo Bungie neprezentovalo svoj tajný projekt

17. júl 2008 o 12:10 Ján Kordoš

Môžeme sa len dohadovať, prečo sa tak stalo. Najlogickejšie sa nám javí tento krok Microsoftu ako reakcia na nie príliš silné prezentácie konkurentov, či už Sony alebo Nintenda, ktorí nič nové neoznámili, zatiaľ čo Microsoft ponúkol hneď niekoľko zaujímavých odhalení. Tých bolo hneď niekoľko a stačí spomenúť novinky ohľadom Gears of War 2, Fable 2, Lips a mnoho ďalších.

Generálny manažér Microsoft Games Studios ubezpečil hráčov, že medzi vývojármi a MS nevznikol žiadny konflikt, len pre silný, tohtoročný line-up by bolo vhodnejšie, aby s odhalením svojho projektu nejakú tú chvíľu počkali. Sklamaní teda byť môžeme, na E3 sme sa od Bungie ničoho nedočkali, no to neznamená, že na ničom veľkom nepracujú.

Zdroj: Joystiq