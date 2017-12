DNA kromaňonca je ako naša

Talianski vedci preskúmali mitochondriálnu DNA (mtDNA) pravekého zástupcu nášho druhu Homo sapiens, kromaňonca. Žil pred takmer 28-tisíc rokmi.

17. júl 2008 o 0:00 (urb)

Úlomok holennej kosti kromaňonca Paglicci 23, z ktorého vedci vyťažili vzorku mtDNA - okrem toho ešte z odštiepkov kostí lebky.(Zdroj: PloS ONE)

BRATISLAVA. Vedci vyťažili mtDNA z kostí kromaňonca, ktoré sa našli v jaskyni Paglicci v juhotalianskej Apúlii. Nazvali ho Paglicci 23. Táto jaskyňa je známa množstvom nálezov pravekých kostí, výtvarných prejavov a napríklad aj odtlačkov rúk anatomicky moderných praľudí nášho druhu. Ukázalo sa, že mtDNA kromaňonca Paglicci 23 nesie znaky, ktoré sa dosiaľ bežne vyskytujú v Európe a naopak výrazne odlišujú od mtDNA súdobých neandertálcov. Podľa slov bádateľov je to ďalší dôkaz genealogickej kontinuity kromaňonských a moderných Európanov. Svedčí aj o skutočnosti, že neskorší poľnohospodárski príchodzí z Blízkeho východu kromaňonských lovcov a zberačov nevyhubili, ale postupne s nimi splynuli.

Kromaňonci prišli do Európy, vtedy už vyše 250-tisíc rokov obývanej neandertálcami, pred asi 45-tisíc rokmi. Tento nový výskum je zvlášť dôležitý pre fakt, že bádatelia môžu s vysokou mierou spoľahlivosti zaručiť, že od nálezu kostí v roku 2003 nedošlo k ich kontaminácii modernou DNA. Popri mtDNA chcú z kostí jedinca Paglicci 23 získať aj vzorku jadrovej DNA.

V časopise Public Library of Science ONE to napísal štrnásťčlenný tím Guida Barbujaniu z Ferrarskej univerzity.