Voda na skorom Marse

Sonda na orbite okolo Marsu odhalila rozsiahle zmeny minerálov na jeho povrchu i pod ním. Spôsobila ich voda, ktorá tam tiekla v skorých fázach vývoja červenej planéty.

17. júl 2008 o 0:00 (urb)

BRATISLAVA. Množstvo vody na Marse naznačili už pozorovania ďalekohľadmi zo Zeme v druhej polovici 19. storočia. V 20. storočí to potvrdili ďalekohľady so spektrografmi a medziplanetárne sondy. Dnes tam nemôže existovať kvapalná voda, vylučujú to nízke teploty a tlak, môže mať iba podobu ľadu, snehu či pary.

Sondy odhalili z orbity terénne útvary, najmä mohutné kanály a siete riečisk, ktoré poukazujú na tečenie vody v dávnej minulosti. Niektoré menšie útvary najlepšie možno vysvetliť aj nedávnym tokom vody. Sondy na povrchu našli stopy účinkov vody priamo v mineráloch a horninách. Dva vedecké tímy teraz uverejnili výsledky najdôkladnejších meraní účinkov vody na dávnom Marse, získané sondou NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

V tzv. noachiánskom období pred 4,6 až 3,8 miliardy rokov voda výrazne obmenila minerály v rôznych typoch terénu na južných vysočinách planéty. Ukazujú to ílovité minerály, ponúkajúce záznam pôsobenia vody na horniny - fylosilikáty - v dopadových kráteroch, údoliach i dunových poliach. Zvlášť pôsobivý je fakt, že MRO objavila fylosilikáty v sedimentoch v troch oblastiach, kde terén jasne dokladá činnosť tečúcej vody. Z centrálnych vrcholkov kráterov vyplýva, že voda bola prítomná až 4,5 kilometra pod dávnym povrchom Marsu. Ílovité minerály navyše vtedy vznikali pri dosť nízkych teplotách, nanajvýš 100 až 200 stupňoch Celzia.

Skorý Mars bol očividne stovky miliónov rokov pomerne chladný, s hojnosťou tečúcej vody. Naznačujú to aj sedimenty v dvoch deltách tokov na dne krátera Jazero, kde kedysi - ako naznačuje názov - jestvovalo veľké jazero. Práve tieto sedimenty sú mimoriadne zaujímavé z hľadiska pátrania po živých či aspoň mŕtvych mikróboch.

Výsledky globálneho skúmania fylosilikátov na Marse uverejnil v dnešnom čísle časopisu Nature tím Johna Mustarda z Brownovej univerzity v Providence (štát Rhode Island, USA), podrobnosti o sedimentoch v kráteri Jazero sčasti rovnako zložený tím doktorandky Bethany Ehlmannovej z tej istej inštitúcie v júnovom čísle časopisu Nature Geoscience.