Dobré sústo zohreje i bez jedenia

Americkí vedci zistili, že osám a čmeliakom prudko stúpne telesná teplota, keď nájdu výživnú potravu. Ukázali tiež, že choré čmeliaky sa učia rovnako ťažko ako chorí ľudia.

17. júl 2008 o 0:00

BRATISLAVA. Osy severoamerického druhu Vespula pennsylvanica sa dostali na Havajské ostrovy koncom 70. rokov minulého storočia neplánovane, s nákladom vianočných stromčekov. Hneď sa uchytili. Keďže obľubujú mäsitú potravu a pri love sú efektívne, ich príchod uškodil populáciám havajských pavúkov a hmyzu.

Na osy s konzervami

Bádatelia teraz skúmali štyri kolónie týchto ôs v Sopečnom národnom parku na najväčšom havajskom ostrove Havaj, podľa ktorého dostalo meno celé súostrovie. Rozložili návnady s konzervovaným slepačím mäsom dvadsať metrov od hniezd kolónií. Potom diaľkovým senzorom, využívajúcim infračervený lúč, merali teplotu 134 ôs, ako sa zlietali k potrave. Ukázalo sa, že tie osy, ktoré našli najvýživnejšie sústa, mali aj najvyššiu teplotu tela, konkrétne hrudnej časti. Očividne sa im rozhorúčili svaly, ktoré využívajú pri lietaní, lebo dobré sústo

vždy viedlo k tomu, že sa im rozochveli krídla, kým z mäsa vytvárali aerodynamickú guľku. Potravu totiž nekonzumovali na mieste, ale odnášali do hniezda larvám. Reakcia zohrievania svalov ich vibrovaním sa im očividne vyvinula preto, aby rýchlo odniesli nájdenú potravu, kým sa na scéne objavia súperi. Čistá kuracina im zohriala hrudník priemerne o 1,7 stupňa Celzia, zmiešaná pol na pol s celulózou však iba o 1,1 stupňa Celzia, pričom osy sa dlhšie obzerali po inom súste.

Čmeliaky nie sú sólisti

Podobne pôsobí vysokoenergetická potrava i na čmele. Bádatelia založili v chladnej miestnosti laboratória viacero kolónií čmeľov druhu Bombus impatiens. Potom ich lákali na návnady, ktoré obsahovali buď čistý peľ, alebo v zmesi so štvrtinovým, polovičným a trojštvrtinovým dielom celulózy. Tepelným zobrazovačom potom určovali teplotu hrudnej oblasti 94 čmeliakov, ktoré našli rôzne typy potravy.

Ukázalo sa, že najhorúcejšie hrudníky mali tie, ktoré našli čistý peľ. Každý nárast obsahu peľu v potrave o štvrtinu im zvýšil teplotu o 0,4 stupňa Celzia. Navyše táto zvýšená teplota čmeliakov pretrvala takmer bezo zmeny aj po ich prílete do hniezda, zjavne ako signál pre ostatné čmeliaky, že nablízko sa nachádza bohatá korisť. Tento hmyz tak ako osy nosí potravu larvám do hniezda a nekonzumuje ju na mieste, no spolupracuje pri tom. Čmeliaky volajú na pomoc iné, aby rýchlo vyťažili celý zdroj.

Keďže vedci objavili podobné reakcie rastu teploty hrudných svalov po nájdení výživnej potravy pri osách aj čmeliakoch, dvoch vzdialene príbuzných skupinách, znamená to, že také "zohrievanie motorov" má dávny evolučný pôvod. Predkovia ôs a čmeliakov sa rozišli pred mnohými miliónmi rokov.

Imunita a učenie

Ak máme trebárs chrípku a náš imunitný systém pracuje naplno, slabšie vnímame podnety z okolia a horšie sa učíme. Nový výskum ukázal, že to isté platí aj pre čmeliaky. Bádatelia im vstrekli celkovo neškodnú dávku lipopolysacharidu, ktorá aktivovala imunitný systém, a hoci čmeliaky naozaj neochoreli, prejavovali symptómy ochorenia. Potom dostali na výber modré a žlté umelé kvety, no iba jeden typ obsahoval cukrovú vodu. Vedci sledovali vyše 90 letov každého jedinca k týmto umelým kvetom. Nakoniec všetky čmeliaky takmer neomylne lietali iba ku správnym kvetom.

No predtým sa ukázalo, že voči kontrolným čmeliakom, ktoré lipopolysacharid nedostali, potrebovali oveľa viac času, aby sa naučili, v ktorom kvete ich čaká sladká odmena a v ktorom nie. Aktivácia imunitného systému im očividne znížila okrem iného aj schopnosť rozpoznávania farieb. Horšie učenie pri ochorení naznačili už skoršie štúdie hmyzu. No tam bolo obtiažne rozlíšiť imunitnú reakciu od priameho vplyvu parazita.

Nový výskum čmeliakov ilustruje súvislosť imunity a učenia zatiaľ najzreteľnejšie. Nuž a táto súvislosť sa dnes aktívne skúma aj pri človeku. Ak imunitná aktivita narušuje učenie, čím to je? Spotrebúva imunitný systém určitú látku, ktorú inak vyžaduje tvorba spomienok? Alebo imunitný systém priamo poškodzuje nervový?

Zohrievanie ôs a čmeliakov pri náleze zvlášť výživnej potravy opísali tímy Jamesa Nieha z Kalifornskej univerzity v San Diegu (USA) v časopisoch Naturwissenschaften a Journal of Experimental Biology. Vzťah imunitnej aktivity a učenia sa čmeliakov zasa tím Eamonna Mallona z Leicesterskej univerzity (Veľká Británia) v časopise Biology Letters.

Čmeliak na kvete vo voľnej prírode.