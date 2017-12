Čína môže na Mesiac pred USA

Riaditeľ amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Michael Griffin pripustil, že Číňania by sa mohli na Mesiac dostať skôr, než sa tam vrátia Američania.

LONDÝN. "Ak Čína chce dostať ľudí na Mesiac, určite to môže urobiť pred Spojenými štátmi. Čo sa týka technickej kapacity, rozhodne na to má," vyhlásil šéf NASA počas návštevy Londýna v rozhovore pre internetový server BBC News. Čína má podľa Griffina technické kapacity, aby na Mesiac vyslala kozmonautov už v budúcom desaťročí. USA plánujú návrat niekedy okolo roku 2020.

Čínsky národný kozmický úrad už v minulosti potvrdil záujem o dobytie Mesiaca. Vlani jeho vedúci predstaviteľ Chuang Čchun-pching dokonca načrtol harmonogram čínskeho lunárneho programu, podľa ktorého v roku 2012 Čína pristane na Mesiaci s nepilotovaným strojom a o päť rokov neskôr privezie z prirodzeného satelitu Zeme vzorky hornín. Prvý čínsky astronaut by mal na Mesiaci stáť v roku 2022.

Čína patrí k najambicióznejším kozmickým mocnostiam a podľa niektorých odborníkov môže ukončiť dlhoročnú nadvládu USA v tomto odbore. Spolu s USA a Ruskom je teraz schopná dopraviť do kozmu človeka vlastnými prostriedkami. Prvého astronauta tam vyslala v roku 2003 a o dva roky neskôr let ľudskej posádky s úspechom zopakovala. Tretí pilotovaný let má v pláne v októbri, krátko po skončení letnej olympiády v Pekingu.

Američania boli naposledy na Mesiaci v roku 1972. Teraz pripravujú nové nosné rakety Ares (na ilustrácii NASA) a moduly Orion. Tie nahradia súčasné raketoplány, ktoré majú ísť v roku 2010 "do dôchodku". Nová generácia amerických vesmírnych lodí však nebude v prevádzke skôr ako v roku 2015, odborníci navyše upozorňujú na pretrvávajúce finančné a technické nedostatky celého projektu.

Agentúra AP informovala o súkromnej iniciatíve zhruba šesťdesiatich inžinierov NASA, ktorí súbežne s prácou na nových nosičoch Ares pripravujú alternatívne rakety Jupiter, ktoré podľa nich budú bezpečnejšie, lacnejšie a bude možné postaviť ich jednoduchšie než Aresy. NASA podľa jej hovorcu o týchto aktivitách vie, považuje ich však výhradne za súkromnú záležitosť, ktorá vraj navyše nemôže fungovať. Raketa Ares 1, určená na vynášanie lodí na nižšiu obežnú dráhu, je už pred dokončením. V roku 2009 by sa mali uskutočniť prvé letové skúšky.

