Podľa Asociácie GSM regulácia cien SMS správ poškodí trh

Asociácia GSM (GSMA), ktorá združuje 750 mobilných operátorov z 200 krajín sveta, reagovala na návrh Európskej komisie (EK) regulovať roamingové ceny krátkych textových správ (SMS) tvrdením, že takýto krok ohrozí rast a utlmí konkurenciu v telekomunikačno

20. júl 2008 o 15:06 SITA

LONDÝN 16. júla (SITA) - m sektore. "Podľa našich analytikov sa priemerná cena roamingovej SMS správy v EÚ za posledný rok znížila o 18 %, keď mobilní operátori zaviedli nové tarify a balíčky služieb," uviedol Tom Phillips z GSMA. Asociácia ďalej poukazuje na to, že mnohí operátori, ktorí zaviedli rôzne balíčky roamingových SMS správ, ponúkajú zákazníkom odoslanie SMS správy zo zahraničia len za 15 eurocentov. Táto cena je v súlade s cenovou reguláciou navrhnutou EK. Zákazníci si podľa GSMA môžu vybrať zo širokej ponuky rôznych balíkov, ktoré im ponúkajú výber podľa ich potrieb. "Regulácia cien roamingových služieb Európskou komisiou je rozsiahla. Rôzne trhy však majú podstatne rozličné náklady, ktoré sa odvíjajú či už od úrovne zdanenia, alebo mzdových nákladov. Tieto služby by preto mali byť oceňované na základe podmienok na lokálnom trhu a nie na základe vízie jednotnej Európy, ktorá má pôvod v Bruseli," dodal Phillips.

Európska komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová chce návrh na reguláciu roamingových cien pri posielaní SMS predložiť v októbri. "Občania Európskej únie (EÚ) by mali mať právo voľne posielať textové správy cez hranice bez toho, aby museli platiť prehnané ceny. Poplatky za roaming už do príliš vysokej miery vyprázdnili vrecká zákazníkov mobilných operátorov, a to najmä 77 % mladých ľudí, ktorí posielajú správy zo svojich mobilných telefónov počas pobytu v zahraničí," uviedla v utorok tento týždeň eurokomisárka. Ako ďalej informovala, pre konkurencieschopnosť v odvetví mobilných služieb v Európe nie je dobrým znakom, že poskytovatelia roamingových služieb nepochopili, že dôveryhodné zníženia cien sú potrebné k zabráneniu regulácie. Európska skupina regulátorov (ESR) pritom podľa správy komisie vidí možnú primeranú cenovú hranicu za jednu SMS od 11 eurocentov do 15 eurocentov.

Slovenskí operátori reguláciu SMS a dát zo strany EK za šťastné riešenie nepovažujú. Mobilný operátor Orange Slovensko zastáva názor, že roamingové ceny za odosielanie SMS by mali byť stanovené na základe konkurenčného správania sa na trhu. "Akúkoľvek reguláciu považujeme za bezprecedentný zásad do trhu. V skutočnosti je dnes pomer medzi domácimi hlasovými tarifami a regulovanými eurotarifami v roamingu v priemere rovnaký, ako pomer medzi súčasnými domácimi SMS tarifami a cenami, ktoré sú za SMS účtované v roamingu," povedal v reakcii na Redingovej vyhlásenie pre agentúru SITA hovorca Orange Richard Fides. Podobný názor zdieľa aj T-Mobile Slovensko, ktorý pre reguláciu nevidí dôvod. "Podnikáme v silne konkurenčnom prostredí, výsledkom ktorého je neustále znižovanie cien aj bez zásahov nadnárodných regulátorov. Ceny SMS správ sú na úrovni európskeho priemeru a v posledných rokoch boli upravované len smerom nadol. Akúkoľvek ďalšiu reguláciu trhu považujeme za kontraproduktívnu, keďže brzdí konkurenčnú súťaž a inovácie v oblasti cenotvorby," uviedol pre agentúru SITA hovorca T-Mobile Andrej Gargulák. T-Mobile napríklad podľa neho znížil ceny za dátový roaming v júni tohto roka o 65 % a žiadna regulácia na to potrebná nebola.

Tretí mobilný operátor Telefónica O2 Slovakia tvrdí, že skupina Telefónica O2 znížila ceny textového a dátového roamingu v EÚ o 40 % nezávisle od aktivít Európskej komisie. "Ďalšiemu zníženiu cien pre zákazníkov musí predchádzať úprava cien na úrovni veľkoobchodu medzi samotnými operátormi," uviedol k regulácii cien SMS a dát v roamingu hovorca Telefónica O2 René Parák.

Už predošlá regulácia cien hovorov z dielne komisárky Redingovej podľa prieskumu Informa Telecoms & Media spôsobila enormný nárast taríf za volania na územie únie z krajín mimo spoločenstva. Operátori sa tak snažili kompenzovať znížené tržby z roamingu. Nemecký klient volajúci domov z Afriky tak mohol zaznamenať napríklad nárast poplatku za roaming až o 163 %. "Keďže nárast roamingovej prevádzky nepokryl pokles taríf, operátori sa snažia kompenzovať tieto straty inde," konštatovala autorka prieskumu Angela Stainthorpe.