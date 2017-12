Slovenskí študenti uspeli

V súťaži Microsoftu o nové softvérové riešenia získali Slováci druhé miesto spomedzi dvestotisíc študentov z celého sveta.

16. júl 2008 o 0:01 Tomáš Ulej

V súťaži Microsoftu o nové softvérové riešenia získali Slováci druhé miesto spomedzi dvesto tisíc študentov z celého sveta.

Ako môže softvérový priemysel pomôcť ochrane životného prostredia – pýtali sa organizátori súťaže Imagine Cup vysokoškolákov z celého sveta. Pred týždňom sa v Paríži stretli tí, ktorým sa podarilo nájsť najlepšie odpovede. Je medzi nimi napríklad systém, ktorý má zlepšiť odmínovávanie vojnou poznačených oblastí alebo technológia, ktorá na základe predchádzajúcich informácií o povodniach predpovedá, čo sa môže stať v budúcnosti.

V súťaži, do ktorej sa zapojilo vyše dvestotisíc študentov, tento rok svoje riešenie predstavil aj tím z Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. „Hľadali sme spôsob ako zapojiť každého, aj takého, kto si uvedomuje, ako je naše prostredie dôležité a využili sme situáciu, kedy peniaze predstavujú dôrazný argument,“ hovorí Mária Bieliková z univerzity. Rozhodli sa preto pre systém, ktorý pomôže znížiť v domácnosti spotrebu elektriny.

Ako šetriť elektrinu

Systém, ktorý študenti navrhli, sa stavia medzi spotrebiče a zásuvku a ponúka obyvateľom domu presný pohľad na to, ktoré spotrebiče míňajú príliš veľa prúdu. „Systém sa neustále učí, a preto dokáže riešiť problémy automaticky či už vypínaním spotrebičov, alebo notifikáciou prostredníctvom aplikácie, alebo cez internet a mobilné zariadenie používateľa,“ hovorí Bieliková. „Systém radou riešení odľahčuje používateľa, ale taktiež ho učí ako šetriť ešte viac, “ dodáva. Pokiaľ si to používateľ želá, anonymizované dáta o jeho domácnosti môžu byť zdieľané s ostatnými používateľmi systému. Tak mu systém môže vďaka skúsenosti iných používateľov pomôcť napríklad pri výbere chladničky alebo mikrovlnnej rúry. „Tieto informácie sú zaujímavé pre komerčnú sféru. Komerční používatelia systému k nim môžu pristupovať v prípade, že do systému poskytnú detailné technické informácie o produktoch,“ píšu študenti v projekte.

V Paríži sa slovenskému tímu dostalo uznania, keď mu v bohato obsadenej kategórii softvérový návrh porota udelila druhé miesto.

Zavlažovací systém

Slovenský tím v Paríži predbehla iba skupina študentov zo štyroch austrálskych univerzít, ktorá predstavila zavlažovací systém SOAK.

„Snažili sme sa pomenovať najpálčivejší problém, ktorý ľudstvo trápi. Myslíme si, že je ním voda,“ píšu študenti na svojej stránke.

Austrálskych farmárov trápi už siedmy rok po sebe veľké sucho, tím sa rozhodol navrhnúť solárne poháňaný systém teplotných senzorov, ktoré sa umiestnia na polia a pomôžu s inteligentným zavlažovaním.

Senzory dokážu medzi sebou komunikovať pomocou GPS, v počítačovom systéme potom farmárovi na leteckej snímke farmy vyznačujú miesta, ktoré sú suchšie ako ostatné.

Systém dokáže inteligentne zvoliť zavlažovanie tam, kde ho treba a, naopak, odstaviť tie časti farmy, na ktorých je vody dostatok. Riešenie zaujalo aj preto, že si nevyžaduje veľké investície.

V súťaži zvíťazila aj brazílska študentská skupina Mother Gaia Studios, ktorá predstavila strategickú hru City Rain. Tá sa podobá na na strategickú hru SimCity, no pri stavbe miest núti hráča myslieť aj na ekológiu.

Sláva. Možno aj komerčný úspech

„Všetci finalisti majú už v tomto momente vo vrecku dlhý zoznam ponúk na zamestnanie,“ myslí si Joe Wilson, riaditeľ vysokoškolských aktivít spoločnosti Microsoft.

Každoročne podľa nich minimálne dva z približne desiatky víťazných projektov nakoniec nájdu aj komerčné využitie adožijú sa reálnej prevádzky.