Stĺpček Miloša Čermáka: Zážitky

Predaj zážitkov je už pár rokov dobrý biznis. Za príslušný poplatok si môžete kúpiť zoskok padákom, raftovanie na divej vode alebo napríklad zápas v ringu s bývalým boxerom. Nedávno sa dokonca stánky so zážitkami objavili aj v supermarketoch.

16. júl 2008 o 0:04 Miloš Čermák

Predávajú ich tam mladé sympatické slečny. Mám známeho, ktorý sa jednej z nich spýtal, či by s ním nešla do kina. Milo sa usmiala: „To zatiaľ nemáme v ponuke. Ale navrhnem to vedúcej.“ Môj známy bol z toho v šoku. Chcel tomu dievčaťu vysvetliť, že sa pýtal len súkromne, ale jej stopercentne profesionálny úsmev ho od ďalšej konverzácie odradil.

Aj na internete sa rozrástla ponuka a dopyt po zážitkoch. Vznikli webové stránky, kde je ich možné nielen nakupovať, ale aj vymieňať za iné. Jedna z nich sa volá Sweemo.com a ide o skratku zo „sweet moments“ alebo „sladké chvíle“. Ale existujú aj ďalšie. Kúpite na nich napríklad večeru s britskou televíznou hlásateľkou či vstupenku do VIP lóže na blížiaci sa rockový koncert.

Nad niektorými zážitkami zostáva rozum stáť. Istá žena napríklad predáva za päťdesiat libier jazdu po diaľnici v aute šoférovanom jej manželom. Riadi vraj tak zle a nebezpečne, že zoskok padákom je oproti tomu nuda. Čím ďalej tým viac ľudí ale ponúka celkom bežné a obyčajné životné situácie. Dostať možno večeru v štvorčlennej rodine na severe Londýna alebo tréning v dedinskom futbalovom klube.

Istý mladý muž opísal svoj bežný denný program nasledovne: „Na predaj je úplne všetko. “ Ten chlapec má odvahu! Rozstrihať svoj život na kúsky a vystaviť v pomyselnom regáli. Ja by som si netrúfol. Čo keby sa nepredalo vôbec nič?