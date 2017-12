[E3 2008] Japonské RPG pod hlavičkou Microsoftu

15. júl 2008 o 10:23 Ján Kordoš

Začneme tým najlepším. Podľa prezentácie Yoichiho Wadu zo Square Enix sa dočkáme Final Fantasy XIII na Xboxe 360, čo je ďalším kopancom do intímnych miest pre Sony, hlavne ak nedávno začali hlavní predstavitelia vážne hovoriť o tom, že budú bojovať za exkluzívne tituly pre ich platformu. Podľa Wadu je to krok smerom vpred, netreba za tým hľadať veľký podraz, jednoducho v Square usúdili, že to je výhodné pre obe strany. Jednotlivé verzie sa nebudú príliš odlišovať, len PS3 verzia bude zrejme obsahovať videá v lepšej kvalite vďaka Blu-ray mechanike. Xbox 360 verzia sa objaví až po PS3 verzii, čo sa dalo očakávať.

Ďalším prekvapením je The Last Remnant. O tejto hre pre X360 už dlhšie vieme, no rozhodne sme nečakali, že sa 20.novembra objaví toto japonské RPG i na PC! Veľký krok smerom k PC hráčom, ktorým sa tento žáner vyhýba a je to rozhodne škoda. Ďalej už len v skratke. 5.augusta sa objaví Infinite Undiscovery a Star Ocean: The Last Hope bude pre X360 vonku až na jar budúceho roku. Fanúšikovia RPG sa teda majú na čo tešiť.

Zdroj: Gamespot, IGN