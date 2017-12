Microsoft podal novú ponuku, Yahoo! ju opäť zamietla

Internetová firma Yahoo! zamietla v sobotu nový návrh Microsoftu kúpiť jej divíziu internetového vyhľadávania, pričom zvyšok firmy by sa dostal do rúk miliardára a akcionára Yahoo! Carla Icahna.

13. júl 2008 o 18:35 TASR

Ako Yahoo! bez väčších podrobností oznámila, v piatok večer dostala spoločnú ponuku od Microsoftu a Icahna s tým, že na odpoveď má 24 hodín. Divíziu internetového vyhľadávania by prevzal Microsoft a zvyšok správna rada Yahoo!, ale pod vedením Carla Icahna.

"Je smiešne, ak si niekto myslí, že by sme takýto návrh prijali," povedal predseda správnej rady firmy Roy Bostock. Ako dodal, "táto podivná a oportunistická aliancia Microsoftu a Carla Icahna nesie v sebe všetko možné, len nie záujem akcionárov Yahoo!".

Podľa neho Microsoft, ktorý nie je schopný pokročiť v oblasti internetového vyhľadávania, sa spojil s Icahnom a jeho krátkodobými cieľmi a núti Yahoo! do niečoho, z čoho by síce Microsoft mohol profitovať, no strácali by na tom akcionári internetovej firmy. Microsoft sa k najnovšej ponuke zatiaľ nevyjadril.

Nová ponuka prišla len pár týždňov pred výročnou schôdzkou akcionárov Yahoo!, ktorá sa uskutoční 1. augusta. Na nej by Icahn chcel presadiť odvolanie súčasnej správnej rady na čele s výkonným riaditeľom Jerrym Yangom a radu nahradiť novou skupinou investorov, ktorí sú s Icahnom spriaznení. Miliardár kontroluje zatiaľ 5 % akcií Yahoo!.

Microsoft sa o Yahoo! zaujímal šesť mesiacov, nakoniec však ustúpil po tom, ako vedenie internetovej firmy zamietlo všetky jeho ponuky. Najnovšie informoval, že je pripravený na nové rokovania, ale nie s týmto vedením.

Informovali o tom agentúry Reuters a AP.