Brothers in Arms: Hell´s Highway - mŕtvi sú súčasťou vojny

Akčné hry z vlastného pohľadu odohrávajúce sa v období Druhej svetovej vojny začínajú byť pomerne otrepané a už sa ich aj hráči nabažili a dávajú prednosť len zaručeným značkám.

14. júl 2008 o 17:00 Ján Kordoš

Od tradičných „tunelových“ strieľačiek sa postupne začínajú pokračovania aspoň mierne odlišovať.

V prípade série Brothers in Arms to zatiaľ vyzerá tak, že to príliš potrebné nie je, pretože vsádza na iný druh hrateľnosti, než sme u klasických akčných hrách zvyknutí. Vziať do ruky zbraň a strieľať okolo seba je starý princíp, no práve projekt od Gearbox Software priniesol do hrania potrebnú strategickú vložku. Tá síce nezíska mainstream, no hráčov, ktorí chcú aj strategicky uvažovať a veliť svojej vlastnej jednotke je stále dosť na to, aby sa tento systém ujal u početného publika.

Tretí diel s podtitulom Hell´s Highway pracuje na rovnakom princípe. Dianie sledujete z vlastného pohľadu (až na niektoré momenty ako napríklad ukrytie sa za prekážku a následné ostreľovanie) a okrem streľby velíte tímu. Sám vojak by v boji toho veľa nevydržal, preto je plánovanie potrebné. K tomu slúži kontextové tlačidlo, ktorým určujete kam sa majú vojaci presunúť, prípadne vykonávať niektorú z akcii. Všetko bude fungovať úplne jednoducho, pretože systém je inteligentný a nemusíte manuálne voliť čo konkrétne majú vojaci v danom prípade spraviť.





Pre presun len určíte miesto, kam majú vojaci ísť a tí sa nielenže kryjú, ale si nájdu aj čo najvhodnejšiu pozíciu, aby neboli zasiahnutí. Po namierení na nepriatelia spustia kryciu paľbu a snažia sa zamestnať nepriateľských vojakov, čo je zas šanca pre vás, aby ste sa so svojou malou skupinkou presunuli na iné miesto a zlikvidovali zabarikádovaných nepriateľov definitívne. Podobným spôsobom budete využívať aj podporu mínometov. Strach z toho, že by išlo o príliš ničivú silu je zbytočný. Títo vojaci nie sú dostatočne rýchli na presuny a riskantné operácie, musia byť bezpečne vzadu.

Ako je už z názvu zrejmé, na paškál si Hell´s Highway berie situáciu v Holandsku, medzi ktoré patrí napríklad fašistické obliehanie zdevastovaného Eindhovenu, ktorý bol zničený bombovými náletmi. Ukrývanie sa v troskách a beznádejná východisková situácia určite riadne nasýti vzduch okolo vás stiesňujúcou atmosférou, pri ktorej jediný nesprávny krok môže znamenať zbytočné krviprelievanie. Realistické spracovanie prestreliek je podtrhnuté nielen rýchlym ubúdaním zdravia po zásahoch, ale aj pomerne brutálnou realitou, čo dokumentuje práca snipera. Po výstrele sa pohľad spomalí, kamera presunie do filmového pohľadu, z ktorého si môžete „vychutnať“ vystrelený mozog nemeckého vojaka.

Vekové obmedzenie len pre dospelých je rozhodne na mieste. Rozprávanie príbehu nebude vôbec heroické ako to vídavame v iných projektoch. Dôležitou časťou budú spomienky hlavného hrdinu seržanta Matta Barkera, ktorý vo vojne stratil nejedného priateľa. Podobné výjavy určite strhnú hrateľnosť smerom k prežívaniu každej situácie a nápadne pripomínajú úspešný seriál Bratstvo Neohrozených.

Barker už zažil v predošlých dieloch toho skutočne dosť a okrem boja za dobro sa teda budeme pravidelne stretávať aj so zmenou psychiky. Každá postava, každý člen vašej jednotky bude vo svojej podstate osobnosť, ktorej strata by vás nesmierne mrzela. Barkerov kamarát Hartstock začne postupne strácať dôveru vo svojho veliteľa, ktorý je zdrvený smrťou blízkych, hoci i to je súčasťou vojny. Iný člen tímu, nováčik LaRoche, doslova baží po tom, aby sa stal vojnovým hrdinom a nebojí sa riskovať svoj život. Aj tieto postavy môžu zohrávať v príbehu dôležitú úlohu a spravia ho ľudskejším a uveriteľnejším, než akoby ste si na konci pozreli štatistiku, koľkých nepriateľov ste dostali.



Ako sa to celé bude hrať, sme mali možnosť vidieť v in-game ukážke (video nájdete pod článkom), pričom nebudeme operovať len v otvorených priestranstvách, k slovu sa dostane aj získavanie strategických budov. Deštrukcia síce nebude tak detailná ako v Battlefield: Bad Company, budovy plne zničiteľné nebudú, no fungovať bude napríklad rôzna pevnosť materiálu. Za drevený plot preto nebude vhodné sa ukrývať, pretože pod nepriateľskou paľbou vás určite neochráni. Pieskové barikády zas spoľahlivo po okolí rozmetá bazooka. Vojnová atmosféra by absentovať nemala a rozhodne sa na vykrikovanie rozkazov za štekania zbraní nesmierne tešíme.

Brothers in Arms: Hell´s Highway predstavuje pre skúsených hráčov výzvu, dospelý konflikt, ktorým sa jednoducho neprestrieľate, lež musíte strategicky navrhovať ďalší postup vpred, inak sa vaša jednotka rozpadne. Práve tieto momenty robili minulé diely niečím iným, s čím sme sa na hernej scéne nestretli. Pôsobivá atmosféra na rozdiel od Call of Duty alebo Medal of Honor dokázala chytiť za srdce svojou surovosťou. Tretí diel, ktorý by sa mal objaviť na konci augusta pre Xbox 360, Playstation 3 a PC to zrejme len potvrdí.