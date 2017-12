Flagship Studios končí

14. júl 2008 o 14:38 Ján Kordoš

Ako bude i v nasledujúcich mesiacoch prebiehať hlavne platený multiplayer podpora, sa spoločnosť okolo Billa Ropera nevyjadrila. Dôvodom k uzatvoreniu brán však podľa Eurogameru boli aj príliš odvážne plány, vízie, ktorých bolo až príliš veľa, no žiadne neboli poriadne dotiahnuté do hrateľného konca. Všetko sa na seba nabaľovalo, vedenie chcelo mať výsledok hneď v rukách čo sa jednoducho nedá. Potvrdilo sa teda známe pravidlo, že nestačí mať pohromade kvalitných vývojárov, musí ich niekto aj riadiť a usmerňovať, aby im to všetko neprerástlo cez hlavy. Tvorba hry totiž nie je len o várke noviniek, ale aj čiernej robote, ktorú musí niekto vykonať a vytvoriť kompaktný celok.

Flagship Studios je teda mŕtve. Ich momentálne vyvíjaný MMO projekt Mythos prevzala pod svoje krídla kórejská spoločnosť HanbitSoft.

Zdroj: Eurogamer