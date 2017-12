Top Spin 3 - svetová jednotka

Pri športových tituloch sú hodnotiace kritéria jednoduché, pre hráčov pomerne zrozumiteľné. Je to simulácia alebo arkáda? Odlišuje sa to dostatočne od predošlého ročníku? Prináša niečo nové, špeciálnu funkciu meniacu hrateľnosť?

14. júl 2008 o 14:03 Ján Kordoš

Jednoducho, Top Spin 3 je hrou, ktorej poľahky prepadnete, čas nevnímate, no zároveň dokážete menovať chybičky a drobnosti, upozorňovať na nie podarené voľby. Nakoniec vám to síce nebude výrazne prekážať a odrádzať od hrania, do dokonalosti má však, žiaľbohu, Top Spin 3 ďaleko, svojho predchodcu však prekonáva aj napriek nižšiemu hodnoteniu ako udelenej dvojke. Voľby v menu niekoho neprekvapia a žiadne prekvapenie sa nekoná: exhibícia, turnaj, kariéra, tenisová škola, multiplayer. Prvé nepríjemnosti sa však dostavujú už v úvodných momentoch. Pri Kariére nemožno zvoliť dĺžku zápasu, respektíve počet setov, nenachádza sa v nej žiadna škola a pre nacvičenie musíte zbytočne odbehávať do úvodného menu. Obyčajný zápas alebo turnaj dovoľuje rôzne možnosti nastavenia, ale na druhú stranu sa v tomto prípade nemusíte piplať s vlastným vytvoreným hráčom určeným práve pre Kariéru. Možnosti editoru postavy nie sú síce až tak komplexné čo sa týka zmeny vzhľadu, ale pre športovú hru úplne dostačujúce a navyše nechýba ani tradičné sezónne kupovanie oblečenia, nových rakiet či tenisiek, ktorá má však čisto vizuálny charakter.





Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Po vytvorení hráča zrejme väčšina z vás skočí hneď do náruče vopred viditeľnej kariéry, na konci ktorej vám Federer plače na ramene a Nadal požičiava svoje tielka, pretože sa s vami chcú všetci kamarátiť. Nastúpite do zápasu, respektíve prvej fázy, v ktorej máte za úlohu poraziť trojicu amatérov v super tie-brakeu. A budete radi, ak nie že trafíte loptu, ale ak ona trafí vás. Top Spin 3 je trochu iným tenisom, znamená to však chvalabohu, že lepším. Bližší popis samotného ovládania nájdete v hodnotiacej časti. Dôležitú úlohu zohráva totiž načasovanie, čo rozhodne otvára nové možnosti hrania. Keď sa konečne naučíte odpaľovať loptičky (najlepšie raketou a najlepšie na súperovu stranu do výhodného a odkrytého priestoru), začnete si hru užívať, používať rôzne falše, preniknete do pomerne jednoduchého, ale zároveň i prepracovaného ovládania, zvediete mnoho súbojov v mnohých sezónach (musíte sa dostať z amatérskeho prostredia cez jeden challanger, juniorský rebríček k profesionálom, aby ste sa stali legendou), za vyhraté zápasy dostávate peniaze (a kupujete si spomínané handry, tetovania a keby malo byť po našom, trochu to nabalíme aj vilami, milenkami a jachtami) či skúsenosti. A skúsenosti sa hodia, pretože tie potom rozdeľujete medzi niekoľko vlastností (backhand, forhand, volej, servis, return, rýchlosť, výdrž, sila) a podľa toho ako ich máte v malíčku, sa chováte i na kurte, pričom zmeny sa dajú skutočne poľahky postrehnúť.

Tradičné možnosti kariéry, ktorá býva ťahúňom športových titulov, pretože sa dá pri nej vydržať pomerne dlhý čas a človek vidí progres svojho virtuálneho športovca. Licencia sa prejavuje na mnohých miestach. Od značkového oblečenia (Adidas, Nike...) po skutočné turnaje. Tých je viac než štyridsať a je potešiteľné, že dostaneme hneď tri zo štyroch Grand Slamových turnajov, absentuje len Wimbledon, inak by bola veľká štvorka kompletná. Ostatné kurty sú však natoľko odlišné a dostačujúce (a trávnatý povrch navyše nechýba), že vám to ani tak závažné nepríde. No a na úplný záver: samozrejme, chýbať nemôžu ani známi tenisti. Vymenovať ich všetkých by bolo zbytočne unavujúce, preto len niekoľko mien, pričom sa tvorcovia rozhodli zaradiť medzi súčasné hviezdy aj niekoľko tenisových legiend, s ktorými si môžete zahrať: Federer, Nadal (iba v PS3 verzii), Roddick, Blake, Murray, Beckcer, Borg a nežné pohlavie zastupuje Šarapova, Selešová, Heninová, Mauresmová, Vaidišová a niekoľko ďalších, menej známych tváričiek. Netreba pripomínať, že každá z hviezd predvádza práve ten svoj štýl na kurte a súper vám jednoducho nemusí sadnúť a neporazíte ho/ju (alebo so šťastím) ani keby mal dotyčný (alebo dotyčná, vytvoriť si môžete aj devu podľa svojho gusta) hrať s raketou bez výpletu. Čo dokáže iba Chuck Norris.



GRAFIKA 9 / 10

Pozrite sa na obrázky a sami sa presvedčíte o tom, že spracovaniu sa bude len ťažko niečo vyčítať. Ono sa však toho nájde dosť, ale tentoraz sa necháme uspať takmer dokonalým spracovaním hry samotnej. To, že keď sa pozeráte na zápas, pripomína vám to priamy prenos z niektorého z väčších turnajov, sa napíše ľahko, ale po vlastnej skúsenosti ide o informáciu pravdivú, nevyžadujúcu žiadnu opravu. Kurt ako taký je vždy vymodelovaný neskutočne nádherne, na antuke zostávajú po hráčových krokoch stopy, loptička taktiež zanecháva svoj rukopis na podklade a nie je to len na niekoľko sekúnd, všetko zostáva tak až do ukončenia zápasu. Drobnosti typu vlniaca sa sieť pri zlom odpale alebo prepotené tričká postupne unavujúcich sa hráčov či zašpinenie odevu od adekvátneho povrchu (pokým hráte na umelom či betóne, tak to samozrejme neplatí) sa oplatí spomenúť, pretože to poteší a vy pri pohľade na detailne spracované tváre hráčov, po ktorých stekajú v záberoch mimo hru cícerky potu, budete slastne pregĺgať naprázdno. Je to šik a to sme ešte nespomenuli animácie pohybu, ktoré zrejme majú len niekoľko chybičiek krásy (občas hráč neprirodzene akoby poskočí k loptičke, čo sa vám stane tak raz za dva zápasy), ale tie sú hravo porazené dokonalým modelom.

Práve preto zápasy pripomínajú skutočné zábery z TV. Pri rýchlej zmene pohybu hráč na kurte sebou necukne, ale chvíľu trvá, než zmení smer pohybu. Taktiež nelieta zo strany na stranu ako nadopovaný superhrdina, nerobí rybičky a pekne máva raketou tak ako skutočný človek. Znamená to, že ak sa k loptičke rozbehnete nevhodne, jednoducho ju odrazíte ako amatéri (to v lepšom prípade) alebo vás jednoducho trafí ona a hráč na kurte nepredvedie žiadny trik, aby automaticky odrazil loptu na súperovu polovicu. Pohyby na kurte sú precízne, uveriteľné, realisticky na seba nadväzujú a to je potom skutočne radosť hrať. Animácie však niekedy zbytočne zdržujú, hlavne ak sa spúšťajú stále dookola a v prípade záveru sa nedajú odklepnúť. Ďalej je viac než nepríjemné úvodné nahrávanie dát pred a po zápase, kedy je to skutočne neúnosné a tých niekoľko desiatok sekúnd môžete venovať premýšľaniu, čože to tak dlho trvá alebo sledovaniu sekaného záberu na kurt. Lenže to nie je všetko a nasledujúce riadky berte ako malú výčitku: na kurte je okrem hráčov samotných v pohybe už len loptička. Zberači sú vo svojej statickej póze neustále, diváci sú naklonovaní a dokážu maximálne tak tlieskať. O čo živšie by to vyzeralo, keby tvorcovia mysleli aj na tých okolo kurtu, nielen samotných protagonistov? No o dosť živšie a potom by to bol adept na grafickú desiatku, takto to je „len“ nadpriemerná spokojnosť, pretože ide o jeden z najlepšie vyzerajúcich športov, pri ktorého animáciách sa má aj NHL či FIFA čo naučiť.



INTERFACE 9 / 10

Ovládanie je skvelé a nebyť typicky „chorých“ konzolových menu (niekoľkostranové položky napr. oblečenia s menu, ktoré sú veľkosťou malé, s malým počtom položiek a zbytočne prázdnym okolím, takže musíte prechádzať mnohými stranami. Ďalej tu máme absenciu rôznych filtrov pri rebríčkoch, veľmi chabé štatistiky, nutnosť vystupovať v niektorých prípadoch z menu do menu apod.) bola by to desiatka. Na menu sa vykašleme, v tých strávite len zlomok času, a to, že si nemôžete pred zápasom samotným pozrieť štatistiku svojho súpera, začnete jednoducho akceptovať a nenecháte sa tým zbytočne rušiť. Takže ovládanie. Ako bolo spomenuté, dôležité je načasovanie. K dispozícii máte hneď niekoľko druhov úderov, pričom to už nie je o stlačení adekvátneho tlačidla, držaní ho (čím dlhšie, tým silnejšia rana) a analógom usmernená loptička. Tentoraz stlačíte, hráč sa zaženie raketou a vy mierite počas tohto úkonu, pričom loptičku trafíte v momente, kedy tlačidlo pustíte. Ak to spravíte neskoro, zaženiete sa naprázdno. Priskoro? Rovnaký prípad alebo to bude poľahky odovzdaná lopta súperovi. Ovládanie je jednoducho iné ako v minulosti a budete si musieť zvykať na strategické uvažovanie. Musíte sa totiž k loptičke nielen správne postaviť, ale si úder (a hlavne, ten správny úder) aj načasovať a presne namieriť. Zo začiatku to bude so slabým hráčom samozrejme úmorné, no neskôr, akonáhle do systému preniknete, to začnete milovať.

Týmto spôsobom sa začnete rýchlo učiť základným tenisovým pravidlám, pričom je potešiteľné, že niekedy to pohihňá i súper a správne zvládnutie ovládania je polovicou úspechu. Je príjemné sledovať všetko to dianie, navyše je ovládanie prirodzené, takže ak to zvládnete, môžete si dovoliť i parádičku typu zahrávanie raketou cez chrbát či Hrbatého nedávny (a skutočne podarený) kúsok zozadu cez nohy. Okrem obyčajných úderov môžete svoje útoky i nadopovať za cenu vysokého rizika. Loptičku môžete odpáliť silnejšie, no zároveň to je riadna fuška pre vás, pretože minimálne zo začiatku bude drvivá väčšina týchto úderov končiť v aute a tak sa im nebudete príliš venovať. Výbornou voľbou je rýchly návrat hráča do stredu kurtu alebo presun k sieti (stlačením jedného tlačidla). Samotné smerovanie lopty nie je založené na vykĺbení analógu, ráta sa skôr jemnejšie mierenie, pokojnejšie načasovanie. Základy ovládania vám prejdú do ruky až príjemne rýchlo (respektíve po zopár prehratých zápasoch, kedy si doslova ani neťuknete, začnete skúmať ako na to), ale zvládať naplno sa vám ho hneď nepodarí, budete musieť cvičiť a skúšať. To je na tom príjemné, pretože ponúka výzvu a zbytočne nebrzdí hráča v pestrosti či zložitosti. A tak to má byť, s gamepadom je to skutočne jedna báseň.



HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Je to jednoducho tenis a v tomto prípade simulácia tenisu, aj keď úplne najdokonalejšia určite nie, žiadne arkádové prvky tu nečakajte, budete si to musieť odbehať. Preto nebudete ani triafať do terčov či búrať steny alebo zabíjať zombíkov. Simulácia je však vec svojim spôsobom príťažlivá, na stranu druhú môže kdekoho začať nudiť. Nie je to Tennis Criters, kde by ste sa vyblbli ako pri party hre, tu je to skôr o učení sa, taktizovaní. Dôležitým aspektom počas zápasov (okrem zvládnutia ovládanie samozrejme) je sledovanie vlastnej fyzičky. Postupne s pribúdajúcimi kilometrami začne byť hráč unavený, čo nie príjemne vplýva na jeho hru. So zvyšujúcim sa pulzom síce rapídne neklesá pohyblivosť na kurte, skôr sa to prejavuje vyšším percentom nevynútených chýb, kedy prepotený tenista odpáli loptu mimo ihriska alebo do siete, či ju neodrazí vôbec. Preto je nutné hrať aj v tomto prípade aspoň mierne strategicky. Pokým stojíte proti hráčov s technikou majstra ale kondičkou herného recenzenta (ehm), stačí ho ubehať a hoc prehrávate na začiatku, na konci môžete ukázať súperovi dlhý nos.

Hranie je to teda zaujímavé pre toho, kto vydrží sledovať aj dlhšie výmeny, nielen neustále podávania po 3-4 prehodeniach cez sieť. Samozrejme, natrafíte aj na rýchle zápasy, no postupne sa začnete stretávať s hráčmi, kde jedna výmena môže trvať i minútu-dve. Ako vlastnú skúsenosť môžem uviesť zápas s Federerom, ktorému som síce márne, ale predsa len vzdoroval. Síce vyhral na sety 3:1 a 3:0 (ako bolo spomenuté, v Kariére si nastaviť dĺžku zápasu nemôžete), ale trvalo to riadne dlho, pričom v poslednom sete bola výhoda raz na jednej, raz na druhej strane a takto sa to prelievalo pekných 20 minút. Hoci bol zápas rozhodnutý, hráči so silami v koncoch, stále ste sa bavili nádhernými výmenami, pri ktorých diváci vstávali zo sedadiel a boli právom odmenení preháňaním súpera z jednej strany kurtu na druhú. Fanúšikovia to určite ocenia, pretože podobné kúsky sú ozdobou zápasov a tu ich riadite vy. Vy môžete vyčkávať, nehrnúť sa do útočenia, držať si súpera od tela – žiadna brutálna akcia, lež simulácia. Od toho závisí hrateľnosť pre ktoréhokoľvek hráča. Chcete si zablbnúť alebo zahrať tenis?

MULTIPLAYER 8 / 10

Podpora viacerých hráčov je samozrejme k dispozícii a okrem online zápasov (kde sú borci už náležite nadupaní, takže bez riadneho cviku môžete prenechať raketu zberačovi loptičiek ako v jednom skutočnom zápase) si zahráte aj štyria pred jednou obrazovkou. Netreba pripomínať, že je to zábava ohromná, ale len v prípade, že tenisu rozumiete.



ZVUKY 7 / 10

Na jednej strane je tu nadšenie, pretože údery a dopady loptičky sú až nepríjemne reálne, nepočujete rovnaké údery, záleží od mnohých faktorov aký sampel sa spustí. To je niečo úžasné a keď sa do toho pridá rozdielnosť v závislosti od povrchu dvorca či vzdychanie hráčov, hlas rozhodcu – to je lahôdka. A potom vás zarazia príliš umelí diváci. Počas hry sú poslušne ticho, čo sa ráta, ale oni sú ticho úplne a ani pri dlhých výmenách sa ani hlások neozve, čo už tak oslnivé nie je. Navyše málokedy rozlišujú medzi podarenou a excelentne zahratou loptičkou na konci zápasu a obyčajným ubehaním súpera v strede súboja, zvriesknu vždy rovnako. Ich potlesk na konci je asi tak vlažný a nudný, že by bol príliš skromný aj pre našich futbalistov. To nie je celkom dopracované, reakcie publika sú na začiatku dostatočné, neskôr sa budú opakovať, nudiť.

HUDBA 5 / 10

V hre sa nachádza niekoľko licencovaných skladieb, ktoré znejú v menu a sú príťažlivé ako vy po troch hodinách spánku. Ešteže sa dajú vypnúť. Priemer preto (hoc ide o známe mená), že v tenise to je vlastne jedno a nemá to potrebnú razanciu. Chvalabohu nejde o svojské automatové vypalováky, nám známe od projektov od Segy, z ktorých už musí byť nejednému zle od žalúdka.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Top Spin 3 nie je pre bežných hráčov, ktorí si cez víkend poobede na pár hodín chcú trochu zahrať. Pre tých pôjde o projekt zbytočne náročný, nezáživný a ešte raz náročný. Stredná obtiažnosť je na začiatku hrania nereálna, pretože vami vytvorený hráč je jednoducho poleno, a hoci máte na výber každý mesiac z dvoch turnajov (prekvapivo označených ako hard a easy), aj v tom jednoduchšom sú hráči výkonnostne raz tak lepší ako vy a väčšinu času len sledujete svoje prehry. Obtiažnosť sa dá meniť aj v priebehu hrania, takže pre nahrabanie skúseností a aspoň základné vylepšenia odporúčame zmierniť náročnosť. Už na strednú sa však nedajú súperi len tak poľahky oklamať, zahnať do kúta, ale útočia, chcú vás rozbehať a keďže sa o to isté snažíte aj vy, je to riadny kopec zábavy, ktorú si užívate ako skutoční tenisti. Len je to náročnejšie, navyše vplyv kondičky je skutočne badateľný a kým sa dostanete na vyššiu úroveň, môžete niekedy potiť krv. Preto sa oplatí niektoré loptičky radšej vypustiť, nech si hráč oddýchne a naberie sily do rozhodujúcich úderov. Kariérou za jedno popoludnie neprebehnete a ako simulátor predstavuje hra príjemnú výzvu. Prepracovanejšia by však mohla byť tenisová škola, ktorá je zbytočne odfláknutá a neznalému nedovolí sa všetko naučiť od úplných základov. V Kariére nelogicky absentuje tréner, po turnaji nie ste nikdy unavení, takže hráte celý rok, zatiaľ čo ostatní hráči tak robiť nemusia a tým pádom máte väčšiu šancu na nahrabanie si bodov do rebríčka.