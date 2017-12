Obedná pauza: Air Hockey, Dad and me

Hra Dad and me ide v šľapajach prastarého žánru Beat ‘em up a my veríme, že jej brutálny koncept dokážu naši čitatelia prijať s nadhľadom, aký mu prináleží. So stolným hokejom s názvom Electro air hockey tiež môžete stráviť zopár adrenalínových chvíľ.

14. júl 2008 o 11:30 Slavomír Benko

Písmo: A - | A + 0 0 Obedná pauza (respektíve tvorca tejto pravidelnej rubriky) má momentálne letnú pauzu. Siahame teda do nášho obšírneho archívu, aby sme vám ponúkli nejaké staršie oddychové hry, ktoré ste mohli prehliadnuť. Nezaslúžia si to. Hra Dad and me ide v šľapajach prastarého žánru Beat ‘em up a my veríme, že jej brutálny koncept dokážu naši čitatelia prijať s nadhľadom, aký mu prináleží. Dad and me je prosto bezhlavá rúbačka. A skutočne výborná bezhlavá rúbačka. V koži agresívneho fialového nabúchanca sa vydáte naprieč ulicami s jediným cieľom - vymlátiť vo vašom okolí všetko, čo sa hýbe. Hra je vybavená zábavnou grafikou, zvukmi, preexponovaným ale pomerne vtipne poňatým násilím a hlavne bohatým inventárom ťahov a komb. Niet čo dodať, iba ak... NA NIIICH! Ovládanie:

Pohybujete sa šípkami, k dispozícii máte dva druhy úderov, slabší (A) a silnejší (S). Kombináciou týchto 6 klávesov ale môžete dosiahnuť veľké množstvo ťahov. Do niektorých vás zasvätíme, na ostatné po čase prídete sami:

A + S (spolu) - spodný hák,

->, -> - beh,

->, ->, S - kolotoč (kombo dosiahnete opätovným a rýchlym stláčaním S),

->, ->, A - wrestlingový hod na nepriateľa,

-> - uchmatnutie nepriateľa (v jeho blízkosti),

-> + A ak držíte nepriateľa v rukách - hod požadovaným smerom,

A v blízkosti predmetu - uchopenie (-> + A hod predmetu). Vľavo hore je ukazovateľ vašej energie, podobne aj merač vašej rozzúrenosti (rage). Keď ho naplníte (asi netreba zdôrazňovať, akým spôsobom), stanete sa na istý čas silnejším. Energia nepriateľov je v pravom hornom rohu okna. V hre sa nachádza mnoho interaktívnych predmetov, nebezpečných bossov s poriadnou dávkou energie... ale na to všetko už prídete sami. Beat ‘em up!





V tejto podobe stolného hokeja s názvom Electro air hockey síce slovenskú reprezentáciu nenájdete, aj tak s ním však môžete stráviť zopár adrenalínových chvíľ. Pravá zábava prichádza so zvyšovaním herného tempa. Oslňujúcu inteligenciu a prefíkanosť počítačového súpera prirodzene nemôžete čakať, no práve v momentoch, kedy puk riadne naberie na akcelerácii, sa môžete hrozbou pre vlastnú bránu stať aj vy sám.

Ovládanie:

Je čisto záležitosťou pohybu myšky. Že treba súperom dávať góly, asi špeciálne vysvetľovať netreba.