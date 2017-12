Zelené polia, zelené amulety

Prívesky a koráliky zo zeleného kameňa začali ľudia v dnešnom Izraeli používať po nástupe poľnohospodárstva, očividne ako amulety s úmyslom poistiť si dobrú úrodu.

10. júl 2008 o 0:00 (urb)

BRATISLAVA. Nosenie korálikových ozdôb, najprv z lastúr, vedci zdokumentovali od úsvitu éry, keď náš druh Homo sapiens začal migrovať zo svojej pravlasti vo východnej Afrike. Najstaršie známe sú 110-tisícročné a 92-tisícročné nálezy z izraelských jaskýň Skhúl a Qafzeh, 82-tisícročné z Holubej jaskyne v Maroku a 77-tisícročné z jaskyne Blombos v Južnej Afrike. Neboli to iba ozdoby, ale aj symboly. Práve symbolické myslenie a vyjadrovanie dotváralo moderného človeka.

Koráliky a prívesky ľudia dlho vyrábali iba z biologických materiálov, okrem lastúr a ulít to boli kosti, zuby, parohy, kly a úlomky škrupín pštrosích vajec. Kamenných zo staršej doby kamennej vedci našli málo. Zvyčajne v odtieňoch bielej, žltej, hnedej, červenej a čiernej. Zelených bolo iba zopár izolovaných nálezov, zhotovených z minerálu steatitu.

Dvojica izraelských bádateliek sa teraz zamerala na kamenné koráliky a prívesky z neskoršieho obdobia, keď sa rodilo poľnohospodárstvo v úrodnom polmesiaci. Je to oblúk, tiahnuci sa Blízkym východom z územia dnešnej Palestíny cez Sýriu do juhovýchodného Turecka, severného Iraku a západného Iránu. Práve v tejto oblasti ľudia zdomestikovali mnohé dodnes prevládajúce plodiny a hospodárske zvieratá.

Vedcom išlo o fázu prechodu od kultúry natufiencov ku kultúram mladšej doby kamennej, teda zmeny spôsobu života od lovu zvierat a zberu rastlín k poľnohospodárstvu. Odrazila sa v symbolike kamenných korálikov? Odpoveďou je jednoznačné áno. Začalo sa to už natufienmi pred 13-tisíc až 11,5-tisíc rokmi. Medzi ich kamennými ozdobami sú nápadne zastúpené zelené.

Bádateľky skúmali 221 kamenných korálikov a príveskov z ôsmich nálezísk, až po dobu pred 8200 rokmi. Zelené artefakty boli zhotovené najmä z apatitu, fluoroapatitu, malachitu, tyrkysu, amazonitu a serpentinitu. Tieto suroviny sa nenachádzajú v bezprostrednom okolí nálezísk. Dávni obyvatelia tamojších osád ich museli prinášať alebo získavať obchodom až zo vzdialenosti stoviek kilometrov v dnešnej Saudskej Arábii, Sýrii a na Cypre. To svedčí o cene, ktorú špecificky zeleným pripisovali - najpravdepodobnejšie o symbolike, súvisiacej s pestovaním plodín. Napokon podobné amulety sú známe na Blízkom východe aj inde vo svete dodnes.

V časopise Proceedings of the National Academy of Sciences USA o tom napísali Daniella Bar-Yosefová Mayerová z Haifskej a Harvardovej univerzity a Naomi Poratová z Izraelskej geologickej služby v Jeruzaleme.