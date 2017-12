Eidos zrejme chystá Just Cause 3

9. júl 2008 o 9:58 Ján Kordoš

Zatiaľ ešte nebolo jasné ako fanúšik zareagoval, ak však má túto sériu (aj keď zatiaľ jednodielnu, vyzerá to však na dlhší trip) rád, určite nebude robiť veľké drahoty. Po trampotách s ohlásením dvojky (museli sme sťahovať omylom vypustené obrázky) to vyzerá byť na menej bolestné oznámenie, aj keď sa Eidos k celej záležitosti zatiaľ nevyjadril. Just Cause 2 by sa malo objaviť do niekoľkých mesiacov, úspech sa očakáva a keďže si Eidos nechal len lukratívne značky (napríklad Tomb Raider, Hitman...) a Rica Rodrigueza, hrdinu hry, nenechajú tak skoro zomrieť.

Zdroj: Kotaku