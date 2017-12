Hra: Strach v New Yorku

Legendárna hororová séria Alone in the Dark sa po niekoľkoročnej odmlke dočkala pokračovania. Chýba akýkoľvek podtitul či číslovka. Preto ho môžeme vnímať ako akýsi reštart celej série, ktorý má prilákať nové publikum.

9. júl 2008 o 0:02 Michal Gardian

Tomu je prispôsobená aj celá herná koncepcia. Stále ide o akčnú adventúru, ale znalci série v nej nebudú doma. Autori si zaumienili vytvoriť ultimátny filmový a hlavne prirodzený zážitok. To prinieslo veľa dobrého, ale aj zlého.

Príbeh samotný je výborný. Apokalyptické zlo vtrhlo do ulíc New Yorku a vy len pomaly odhaľujete, čo sa vlastne deje a kto vlastne ste (keďže od začiatku trpíte amnéziou). Na pohľad béčkový scenár postupne prerastie vo veľmi požívateľnú zmes strachu a epickej akcie. Skriptové a filmové sekvencie sa blížia kvalitám „filmovej“ Call of Duty 4. Rozprávanie má dokonca epizódny charakter a keď sa vám niekde nedarí, môžete časť hry preskočiť. Ale pripravíte sa tak o dôležité scény a informácie.

Zámerom autorov bolo aj poriadne zžiť sa s hlavným hrdinom. Upravili na to aj ovládanie, ktoré, žiaľ, dopadlo rozporuplne. Separátne ovládanie pohybu dolnej a hornej časti tela a práca s inventárom nie sú veľmi pohodlné. Na druhej strane vás to núti dobre si premyslieť každý krok a nevrhať sa medzi nepriateľov bezhlavo. Radšej ich zlikvidujte z diaľky – veď tak by ste to chceli riešiť aj v skutočnosti. Kľúčovým slovom hry je „oheň“. Disponujete síce rozličnými zbraňami a oháňať sa môžete akýmkoľvek predmetom, ale nepriateľov dorazíte iba ohňom. Buď z vlastnoručne vyrobeného „molotova“, alebo zapálením v nejakej pasci. Oheň sa dokáže prirodzene šíriť a často s ním budete musieť sami bojovať.

Grafika hry boduje najmä v rámci postáv a špeciálnych efektov. Nájdu sa aj slabé miesta, ale celkovo je vydarená. Podobne aj orchestrálny hudobný sprievod. Onedlho si hru budete môcť zadovážiť aj s nadpriemerným českým dabingom. My ju odporúčame.

http://www.centraldark.com/

Odporúčaná konfigurácia: Procesor 2 GHz, 1 GB RAM, 256 MB grafická karta. Viac o počítačových hrách nájdete na hry.sme.sk