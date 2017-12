Obedná pauza: vyvážené pyramídy

Zahrajte a stiahnite si zábavné hry na PLAY.SME.sk . Náš dnešný tip

Toto nie je deň v kúpeľoch! Si to ty proti Pet Corp v rýchlom lietaní kožušín a dobrom čase. Tvoje kúpele pre zvieratká súťažia so zlým Pet Corp. Podarí sa ti zmeniť malé kúpele na obrovský úspech vďaka rýchlej a tvrdej práci. Ale nie je to len o rýchlosti. Musíš plánovať dopredu. Obslúž stovky vynikajúcich zvieratiek a ľudí, aby si si zarobil peniaze na zlepšenie svojich kúpeľov kupovaním vylepšení a špeciálnych potešení aj pre tvojich chlpatých zákazníkov. Kožuch nebol nikdy takýto zábavný a návykový.