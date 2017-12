Xbox 360 čaká znovu zlacnenie

5. júl 2008 o 11:34 Ján Kordoš

Niektoré zákulisné hlasy hovoria o tom, že by mohol byť predstavený handheld od Microsoftu, prípadne spojenie herného modelu so Zune. Všetko sú to však iba domnienky, navyše Microsoft dávnejšie dementoval akékoľvek chýri o handhelde z ich produkcie. Vraj s nimi nemajú žiadne skúsenosti – to nemali ani s konzolami, no napokon sa na lukratívny biznis vrhli. Ďalej sa očakáva výraznejšia podpora platformy Games for Windows, ktorá nedávno dostala oficiálnu injekciu v podobe niekoľkých lukratívnych projektov, ktoré sa dostanú na trh združené pod jednotnou značkou. Nechýbala medzi nimi napríklad Mafia 2.

Zdroj: Kotaku