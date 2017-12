Roboryby

Americká bádateľka Kristi Morgansenová vyvinula robotické zariadenia, pripomínajúce ryby.

3. júl 2008 o 0:00

BRATISLAVA. Robotické ryby, ktoré dokážu koordinovane pôsobiť pod vodou, sú de facto trojčlenným tímom podmorských priekopníkov. Veľké sú asi ako štvorkilogramový losos. Na pohyb im slúžia mechanické plutvy, nie lodné skrutky, a tak lepšie manévrujú. Kým väčšina podobných zariadení vyžaduje priamu alebo satelitnú komunikáciu s ľuďmi, tieto pod vodou spolu komunikujú. Ich vývoj trval päť rokov. Nedávno v špeciálnej nádrži absolvovali prvú veľkú skúšku. Boli naprogramované, aby buď všetky plávali rovnakým smerom, alebo sa všetky rozpŕchli do rôznych smerov. Fungovalo to.

Podmorské roboty na rozdiel od ľudí nepotrebujú kyslík a k hladine sa vracajú iba so vzorkami alebo z dôvodu komunikácie. Roboryby nepotrebujú ani to, kým celkom neskončia úlohu. Môžu koordinovane skúmať skupiny morských živočíchov, mapovať znečistenie, podmorské jaskyne, zaľadnené moria a iné nebezpečné prostredia. Pod vodou medzi sebou komunikujú bezdrôtovo. To má obmedzenia, aktuálne je to nanajvýš 80 bytov čiže 32 čísel za sekundu. Ale komunikujú, aj keď nablízko. Pokusy s komunikáciou sonarom či tlakovými vlnami zatiaľ vyšli iba spolovice, hoci roboryby môžu komunikovať aj takto. (urb)