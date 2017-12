Obedná pauza: nakreslite riešenie

Magic pen vám dáva do rúk úžasnú možnosť dokresľovať do pripraveného levelu akýkoľvek objekt. Môžete si tak navrhnúť vlastné riešenie logickej hádanky. Cieľom je dostať červený krúžok ku zástave. Najlepšie je, že môžete kresliť aj pohyblivé objekty ako pá

1. júl 2008 o 11:30 Slavomír Benko

Chocolatier.

Zahrajte a stiahnite si zábavné hry na PLAY.SME.sk . Náš dnešný tip Doby svet čokoládou - Ach, ten slávne bohatý a potešujúci život výrobcu čokolády! Neustále obklopený kopami čokoládových tyčiniek a krabíc lákavých praliniek! Vybuduj si vlastné impérium po jednej prísade, zakiaľ cestuješ po svete, aby si našiel najlepšie ceny a nakúpil továrne na maximalizáciu výroby! Riaď svoj objem výroby a uspokojuj svojich zákazníkov...ale nikdy nezabúdaj na spolčených konkurentov, ktorí ti želajú to najhoršie! Máš, čo je potrebné na dobytie sveta pomocou čokolády?

Magic pen vám dáva do rúk úžasnú možnosť dokresľovať do pripraveného levelu akýkoľvek objekt. Môžete si tak navrhnúť vlastné riešenie logickej hádanky. Cieľom je dostať červený krúžok ku zástave. Najlepšie je, že môžete kresliť aj pohyblivé objekty ako pánty. Na všetko sa navyše vzťahujú fyzikálne zákony ako príťažlivosť či zotrvačnosť. V praxi to funguje výborne, vrelo vám túto originálnu hru odporúčame.

Ovládanie a pravidlá:



Kreslíte myšou.



Loptičku uvádzate do pohybu tak, že na ňu necháte pôsobiť iné objekty.

Kruh môžete nakresliť len pridržaním tlačidla na myške, keď umiestnite pastelku do požadovaného miesta pre ohnisko.

Nesmiete kresliť dovnútra iných objektov.

S – umiestnite klinec (alebo keď chcete kolík, nit...), ktorým upevňujete objekty k sebe.

D – umiestnite kĺb (pánt), okolo ktorého sa objekt môže otáčať.

A – gumujete a mažete.



Medzerník - reštartujete level.



Q – zobrazenie inštrukcií a pomoci.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.