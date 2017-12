Na Slovensku vlani stúpol počet užívateľov mobilných telefónov zo 14,6 na 21,4 %

Bratislava 24. apríla (TASR) - Počet užívateľov mobilných telefónov na Slovensku v minulom roku medziročne vzrástol zo 14,6 % na 21,4 %. Pritom používanie ...

24. apr 2001 o 15:24 TASR

Bratislava 24. apríla (TASR) - Počet užívateľov mobilných telefónov na Slovensku v minulom roku medziročne vzrástol zo 14,6 % na 21,4 %. Pritom používanie telefónu, pripojeného na pevnú linku, vlani zaznamenalo pokles oproti roku 1999 o 0,7 % na 61,5 %.

Ako z výsledkov ekonomicko-sociálno-demografickej štúdie slovenskej populácie Cenzus GfK Slovakia, zahŕňajúcej vzorku 14 tisíc respondentov, ďalej vyplýva, spolu s mobilnou komunikáciou rastie v slovenských domácnostiach aj počet osobných počítačov (z 10,8 % v roku 1999 na 12,4 % vlani), tlačiarní (zo 6,1 % na 7,2 %) a pripojení na internet (z 1,2 % na 2,3 %).

S pevnými telefónnymi linkami vlani poklesol aj počet odkazovačov (z 4,0 % na 3,9 %) a faxov (1,0 % na 0,9 %). Analytici tvrdia, že tento trend súvisí s presadzovaním modernej techniky. Pri náraste počtu osobných počítačov je podľa nich potešiteľný aj jednoznačný postupný nárast pripojenia k celosvetovej sieti. Ešte stále však ide o nízku penetráciu oproti vyspelým európskym štátom.

Vlastníctvo mobilného telefónu a osobného počítača je podľa expertov z GfK do značnej miery závislé od výšky rodinného mesačného príjmu. Kým v kategórii od 8 000 do 9 000 Sk mesačne vlastní mobil 12,4 % respondentov a osobný počítač 5,4 % z nich, v najvyššej kategórii s príjmom nad 35 000 Sk mesačne má mobilný telefón 63,5 % opýtaných a osobný počítač 44,3 %. Za kategóriou s najvyššími príjmami nasleduje segment od 17 001 do 20 000 Sk mesačne (mobilom disponuje 31,1 % a osobným počítačom 22,7 % z nich) a od 12 001 do 14 000 Sk (19,9 % a 12,2 %).

Najviac používateľov mobilov, osobných počítačov, ale aj pevných telefónnych liniek a odkazovačov výskum zaznamenal vo veľkých sídlach. Zatiaľ čo v mestách nad 100 tisíc obyvateľov vlastnilo stacionárny telefón 76,2 % obyvateľov, mobil 31 %, odkazovač 8,8 % a osobný počítač 18,5 %, v obciach do 999 obyvateľov to bolo pri pevnej telefónnej linke 48,6 %, mobiloch 14,3 %, odkazovačoch 1,5 % a osobných počítačoch 6,3 % Slovákov.

Pri krajovom porovnaní vybavenia domácností technikou jednoznačne dominuje ekonomicky najsilnejší Bratislavský kraj, v ktorom z pevnej linky telefonuje 74,9 % opýtaných a z mobilu 33,8 %. Odkazovač v domácnosti v uvedenom regióne využíva 9,1 % respondentov a osobný počítač 20 %. Najhoršie je na tom vo vlastníctve stacionárneho telefónu Trnavský kraj (53,5 %), mobilu Prešovský kraj (15,8 %), odkazovača Nitriansky kraj (2,3 %), a vo vlastníctve osobného počítača Banskobystrický kraj (8,9 %).