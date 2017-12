Rusi vytvoria na budúci rok internetovú doménu v cyrilike

Rusi budú vedieť vytvoriť prvé internetové adresy v cyrilike už na budúci rok, uviedol pracovník ministerstva komunikácie Vladimir Vasiliev pre spravodajskú agentúru Interfax.

30. jún 2008 o 17:22 (sita)

Zmena prišla po rozhodnutí organizácie The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) presadiť zmenu v označovaní internetových domén. Rusko, ktoré v súčasnosti využíva dve domény - jednu so zakončením .ru a druhú .su - bude schopné vytvoriť tretiu doménu v cyrilike v druhej polovici budúceho roka, informoval Vasiliev.



Niektorí obyvatelia Ruska majú problémy s používaním latinskej abecedy a zavedenie cyriliky v rámci krajiny môže zvýšiť počet užívateľov internetu, vysvetlil. Krajina mala na konci roka 2007 približne 35 miliónov užívateľov, čo je asi 24 percent populácie. Podľa ministerstva toto číslo môže počas roka vzrásť na 46 miliónov užívateľov.

Na začiatku júna prezident a internetový nadšenec Dmitrij Medvedev uviedol, že je pre Rusko veľmi dôležité mať doménu v cyrilike, najmä pre posilnenie úlohy ruského jazyka vo svete.

Organizácia ICANN potvrdila zmenu vo štvrtok 26. júna na svojom každoročnom stretnutí v Paríži. V hlasovaní tiež schválila domény v arabskom a čínskom písme.