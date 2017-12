Xbox 360 sa dočká reálnej simulácie Race 360

30. jún 2008 o 14:34 Ján Kordoš

Ako je už z názvu hry zrejmé, koncovou platformou sa stal Xbox 360, ktorého majitelia by sa mali dočkať 15 tratí, 350 vozidiel, podpory multiplayeru až pre tucet hráčov a chýbať nebude ani splitscreen. Rozhodne sme potešení, pretože podobných hier nie je mnoho. Jediným konkurentom pre Race 360 je Forza MotorSport 2 (mimochodom, pracuje sa na pokračovaní) a všetko ostatné sú akčnejšie ladené preteky. Hra to však nebude pre všetkých, no úspech Gran Turisma na platforme Playstation potvrdzuje, že aj tieto úzko zamerané tituly sú medzi hráčmi obľúbené. Veríme, že sa to vývojárom zo SimBimu napokon podarí a konzolisti nezostanú nečinní.

Zdroj: Joystiq