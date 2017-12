Na jednu originálnu kópiu hry pre PC pripadá 15-20 pirátskych verzií

30. jún 2008 o 13:16 Ján Kordoš

„Je to šialené, ale pomer predaných originálnych hier k pirátskym kópiám sa na PC platforme pohybuje je až 1:15 až 1:20. Na jednu predanú hru tak pripadá 15-20 pirátskych verzií a to je veľká hanba pre PC platformu,“ povedal Yerli. Známa osoba herného vývoja napriek tomu dúfa, že projekt Crysis Warhead, ktorý bude uvedený iba na PC uspeje a investuje do neho viac hráčov. Ako však už avizovali, ide o ich poslednú výhradne PC hru, ďalšie projekty už budú multiplatformové.

Keďže vydavateľ, spoločnosť Electronic Arts, sa snaží pri PC verziách využívať rôzne protipirátske ochrany, zrejme sa mu nevyhne ani Crysis Warhead, no podľa Yerliho nepôjde o žiadne aktivovanie ako napríklad pri Mass Effecte (u nás sa predáva hra pod CD Projektom bez tejto ochrany), ale skúsia nejaký nový systém. Bude to však nesmierne obtiažne, pretože cracky sa v drvivej väčšine prípadov objavia takmer s dátumom vydania hry. Mnohí hráči kupujúci si originálne hry nemajú v láske tieto ochrany, niektorí dokonca kvôli nim odmietajú hru kúpiť. Väčšina sťažností ide na hlavu vývojárov a vydavateľov, avšak piráti zostávajú mnohokrát nepotrestaní.

Yerli na záver dodal: „Mám pre vás jednu správu. Pokým ste PC hráči a skutočne chcete rešpektovať svoju platformu, potom prestaňte pirátiť. Pokým sa situácia nezmení, nebudeme uvádzať exkluzívne PC projekty alebo sa budeme venovať výhradne na multiplayer zameraným hrám a nie single-player titulom.“

