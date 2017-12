Diablo 3 - diabolské predstavenie

Spoločnosť Blizzard to jednoducho vie. Ktorýkoľvek ich predstavený projekt vzbudil u hráčov nadšenie. Stále sa držiaci bojovníci za PC platformu si dokážu podmaniť úplne všetkých

30. jún 2008 o 11:58 Ján Kordoš

. Vedelo sa, že chystajú niečo veľké, niečo skutočne obrovské a odpoveď nám prišla z Paríža. Mnohí síce vraveli, že je to takmer isté a navštívi nás Diablo 3, no pri Blizzarde človek nikdy nevie. Tentoraz však už aj vy istotne viete, prebratý z nádherného sna, že to pravda je. Po oznámení, uvoľnení prvých obrázkov, niekoľkých trailerov a obrovitanskej gameplay ukážky môžeme začať oslavovať.

Nebudeme sa zatiaľ špárať v histórii. Diablo si pamätáme, prídavok Hellfire taktiež, pokračovanie Diablo 2 máme pekne uložené na poličke spoločne s datadiskom Lord of the Destruction a so slzou v oku naň spomíname, slabšie povahy okamžite inštalujú a znovu sa vrhajú do klikacích orgií. Lenže to je história, pozrime sa dopredu. Síce tých informácií mnoho nie je, vychádzať môžeme len z obrovitánskej gameplay ukážky (nájdete ju niekde v článku), no i to postačí na to, aby sme spoločne mali za sebou aspoň základy.

Mnohí považujú Diablo za bezduché RPG, je pre nich urážkou hier na hrdinov. Vo svojej podstate majú pravdu, ide o akčnú hru, nenáročnú na premýšľanie, nemusíte si kresliť vlastnoručne mapy, predierať sa zložitými labyrintmi, kresliť runy či hádzať kockou. Postačí vám myš, niekoľko klávesových skratiek a už klikáte ako o dušu. Príbeh sa odohráva približne 20 rokov po skončení expanzie k druhému dielu. V temnom fantasy svete Sanctuary, v ktorom sa Diablo odohráva, sa znovu začínajú objavovať indície príchodu pekelného zla. Za ten čas sa stihli mestá rozrásť, ľudia si odvykli od krvavých pentagramov a rozporciovaných tiel pekelnými zástupmi. Niekto však svet zachrániť musí.



Príbeh nebol nikdy silnou stránkou Diabla, k tretiemu dielu zatiaľ nebol ani poriadne predstavený, tvorcovia však hovoria, že rozhovorov bude omnoho viac. Dôležité však je, že vieme prečo tu sme, čo máme spraviť a hlavne – príbeh je poriadne temný, má to tú správnu atmosféru, všetko je odeté do depresívneho hávu. Potešiteľné je, že sa znovu stretneme s Decardom Cainom, známym to mentorom, zadávateľom úloh z predošlých dobrodružstiev. Predstavený vám bude aj v gameplay ukážke.

Zatiaľ boli predstavené len dve postavy, ale i to nám na začiatok úplne stačí. Barbarian je klasický bojovník s veľkou výdržou a obrovskou silou. Likviduje zástupy nepriateľov na počkanie, dokáže vykúzliť rôzne kombá (vďaka skillom) pomocou ručných zbraní. Okrem toho môže vyskočiť, odhodiť tam protivníka prípadne ho omráčiť. Problémom sa pre neho nestávajú ani priepasti, ktoré jednoducho preskočí. Pri jeho predstavovaní sme sa však stretli s viacerými novinkami. Budeme mať k dispozícii známu dvojicu červených a modrých flakónkov (zdravie a mana), no po skupinách nepriateľov ostane raz za čas špeciálne zdravie, ktoré nemusíte obnovovať pitím z fľaštičiek, ale sa uzdravíte prejdením cez daný predmet.

Medzi ďalšie zaujímavosti patrí engine hry. Zostaneme síce pri izometrickom pohľade, prostredníctvom ktorého sledujeme postavu umiestnenú v strede obrazovky mierne zvrchu, no doba pokročila a je to poznať. Nielenže to vyzerá výborne, pri enginových animáciách je cítiť vplyv World of Warcraft, ale konečne bol implementovaný aj pokročilý fyzikálny model, ktorý samozrejmosťou rozhodne nebýval. Môžete vziať do rúk fakľu a zapaľovať nepriateľov. Väčší úsmev na perách nám však vykúzlila možnosť spustenia pasce: po uvoľnení zábrany sa na zombíkov zosypala kopa kamenia. Taktiež môže dôjsť k rozboreniu mostu, po ktorom ste sa chystali prejsť alebo niektorých nepriateľov zhodíte cez zábradlie. Fyzikou nebude podporované určite všetko, no poteší, ak bude zničiteľné aspoň niečo.

Trpezlivým klikaním sa dostanete ďaleko, interface ostáva pri starom, taktiež nesmierne množstvo predmetov, to však bude predmetom diskusie až neskôr, po konkrétnejšom ohmataní. Už teraz je však jasné, že práca s ovládaním bude znovu príjemná. Občas sa k nám pridajú kumpáni, ktorí nebudú len tichými spoločníkmi, ale občas aj prehovoria. S barbarianom to budú riadne krvavé jatky a Diablo sa nikdy nestránilo krvavých scén. Tretí diel v ničom neustúpi a gejzíry krvi či roztrhané torzá tiel budú na dennom poriadku. Odporcovia hier si znovu nájdu živnú pôdu pre svoje apokalyptické ohlasy.

Druhým do party (z celkovo 5 tried) bol predstavený Witch Doctor, špeciálna trieda, pripomínajúca šamana. Tento chlapík (alebo žieňa, v Diablo 3 si budeme môcť zvoliť pohlavie hrdinu) nemá síce až tak účinné zbrane na blízko, jeho dýka nespraví toľko čo bojovníkov meč, no Witch Doctor má iné klady. Dokáže používať špeciálne nápoje, ktorými zvýši svoje vlastností, oslabí nepriateľské, môže vyvolávať pomocníkov, ktorí bojujú za neho a je spätý s prírodou. Medzi tie najzaujímavejšie schopnosti patrí jednoznačne vyvolanie agresívneho zvieratka, prípadne roja včiel, ktoré prelietavajú z jedného nepriateľa na druhého. Ich bzukot si istotne zamilujete.







Chýbať nebude ani podpora multiplayeru, Blizzard si dosť sľubuje od podpory kooperatívneho hrania, ktoré bude hojne podporované. Prechádzať budeme z interiérov do exteriérov, nepriateľov vyzerá byť podstatne viac než v minulosti, nesmú chýbať pasce v truhlách a... a jednoducho Diablo 3 sa vracia a vyzerá to tak, že vo vynikajúcej forme. Hudba znie z ukážok famózne, postaral sa o ňu symfonický orchester Eminence so sídlom v Austrálii. Je určený práve pre tvorbu hudobných motívov do hier (medzi ďalšie ich projekty patrí napríklad hudba do Soul Calibur 4) a ide im to. Započúvajte sa a pocítite silu spojenia hudby a chorálov. Zatiaľ nemáme žiadny konkrétny dátum vydania, na hre sa však zrejme pracuje už pomerne dlhú dobu a žiaľ sa zrejme asi nejaký ten čas bude poctivo ladiť, ladiť a ladiť. Už teraz sa však nesmierne tešíme, jedno z najprekvapujúcejších oznámení tohto roku prichádza s noblesou a získalo si nás okamžite. Blizzard jednoducho vie ako na to.