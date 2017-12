Telekom Montenegro schválil dividendy vo výške 22 mil. eur

30. jún 2008 o 14:20 SITA

BUDAPEŠŤ 30. júna (SITA, Reuters) - Najväčšia maďarská telekomunikačná spoločnosť Magyar Telekom v závere uplynulého týždňa zverejnila správu o tom, že na valnom zhromaždení jej divízie Telekom Montenegro v Čiernej Hore schválili akcionári vyplácanie dividend z minuloročného zisku v celkovej výške 22 mil. eur. Magyar Telekom zároveň dodal, že jej podiel na celkovom objeme vyplácaných dividend bude predstavovať 16,8 mil. eur. Maďarský telekomunikačný operátor vlastí majoritný, 76,35-percentný podiel v čiernohorskej spoločnosti. Podľa účtovných pravidiel Čiernej Hory vykázal vlani Telekom Montenegro nekonsolidovaný čistý zisk 23,6 mil. eur.

Najväčším akcionárom firmy Magyar Telekom je nemecká skupina Deutsche Telekom, ktorá vlastní 59,2 % akcií maďarského operátora. Deutsche Telekom pôsobí aj na slovenskom telekomunikačnom trhu, a to prostredníctvom skupiny Slovak Telekom, do ktorej patrí spoločnosť Slovak Telekom, T-Mobile Slovensko, a.s., Zoznam, s.r.o., Zoznam Mobile, s.r.o. Súčasťou skupiny je aj odštepný závod Call Services, o.z. DT vlastní 51-percentný podiel v Slovak Telekome.

(1 EUR = 30,312 SKK)