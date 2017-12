Spore: Tvorba príšeriek - vytvorte si vlastnú obludu

29. jún 2008 o 13:48 Ján Kordoš

Málokedy sa stane, že je editor zábavnou súčasťou hry. V RPG si vytvoríte avatara, vo vesmírnej stratégiu veľkosť celého systému, v arkáda zadáte svoj nick na tri písmená. Projekt Spore je v posledných dňoch ospevovaný takmer všade. Teda nie priamo tento projekt, lež editor Tvorba príšeriek, uvoľnený ešte pred samotným vydaním hry. Niečo podobného sme sa už raz dočkali v The Sims 2 Create-A-Sim nástrojoch na editáciu postáv a znovu to mali na starosti maniaci z Maxisu. Je podivuhodné ako herný gigant Electronic Arts dokáže dať tvorcom voľnú ruku. Samozrejme, na marketingovom oddelení veľmi dobre vedia, do čoho sa chystajú investovať. Nič to však nemení na tom, že Maxis jednoducho dokáže zaujať a pritiahnuť hráčov i nehráčov k monitorom už len prostredníctvom editačných nástrojov.

A je to nesmierne zábavné, o tom nemusíte pochybovať. Pokým si chcete vyskúšať na vlastnej koži editor potvoriek a doteraz ste tak neučinili, stiahnite si ho a verte, že sa budete napriek absencii klasickej hrateľnosti baviť. O projekte Spore sa dočítate na inom mieste, predstavili sme vám ho podrobne v preview a práve editor (a nielen ten, ktorý máte k dispozícii) bude dôležitou súčasťou hry, ktorá je založená na tvorbe. Vašej tvorbe.

Práve preto píšeme aj túto krátku upútavku editor ku Spore. Môžete si stiahnuť demo alebo za necelé dve stovky si kúpiť kompletné editačné nástroje ešte pred vydaním samotnej hry, kde bude samozrejme tento nástroj prítomný. Takto si však svoje výmysly môžete vytvoriť v predstihu a že to tak mnoho hráčov robí, potvrdzuje dávnejšie prekonaný milión potvoriek prístupných v Sporopedii. Ale to už predbiehame, začneme úplne od začiatku.



Tým je samozrejme vytvorenie tela vášho organizmu. Akonáhle budete spokojní s dĺžkou, pridávate končatiny (horné i dolné), tu dáte oči, sem hlavu a kopec ďalších drobností, pričom nemusíte brať ohľad na žiadnu pozemskú faunu. Váš výtvor môže pripomínať sliepku s tlamou krokodíla, tromi očami, skákajúcu na jednej medvedej labe. Fantázii sa medze nekladú a samotná editácia je nesmierne jednoduchá. Funguje na klasických princípoch spájania jednotlivých častí tela, ktoré môžete ťahaním za príslušné časti (sú označené) upravovať.

Po vytvorení základu je vhodné svoj výtvor aj „vyfarbiť“ a dodáte tak svojmu miláčikovi buď riadne gýčovité farby (najlepšia kombinácia je krikľavé kombo: zelená, fialová, ružová), pričom volíte jednotlivé sfarbenie formou nanášania špeciálnych vrstiev. Taktiež nič zložité, všetko pochopíte behom niekoľkých sekúnd a s tvorbou sa budete jednoznačne zabávať. Na úplný záver sa môžete pozrieť na výsledok priamo v akcii. V ohraničenej aréne necháte zvieratko len tak chodiť, prípadne mu zadávate vykonávanie jednoduchých príkazov, pri ktorom vynikne animačný model. Ten nie je vďaka komplexnému editoru striktne pripravený, ale jednotlivé príšerky animuje práve podľa stavby tela. Keď vidíte svoju potvorku tancovať alebo vyjadrovať emócie (strach, radosť, plač...), skutočne to vyzerá nesmierne prirodzene.

Celé by to však bolo úplne zbytočné, nebyť nesmiernej podpory komunity hráčov. Už dávnejšie sa hovorilo, že samotné jadro hry Spore bude mať len niekoľko MB a všetko ostatné budú len nabaľované nástroje, prípadne sťahovateľný obsah. Vytvoríte si vlastnú potvorku, môžete si ju pekne nafotiť, spraviť video z jej tanečných kreácií (a následne uverejniť na YouTube). Zašlete ho na Sporopediu, kde sú takmer všetky výtvory hráčov. Taktiež sa môžete prehŕňať množstvom potvoriek vytvorených inými hráčmi, stiahnuť si ich alebo pripísať nejaký komentár k cudziemu počinu. Nepôjde o veľké súbory, potvorka je uložení v png súbore spoločne s dátovými informáciami pre editačné nástroje. Čiže niekoľko KB, aby to bolo zrozumiteľné.

Každému musí byť jasné, že to pritiahne mnoho ľudí, no aby si hra pri sebe túto početnú skupinu udržala, musí to byť zábava. Nehovoríme tentoraz o hre Spore, ale o editore samotnom, ktorý patrí k nenápadným žrútom času, hoci vyzerá nesmierne infantilne a na začiatku si nedokážete predstaviť, čo by vás na tom mohli priťahovať. Lenže si vytvoríte prvú potvorku, ktorá bude skôr nepodarkom ako vašim obľúbeným stvorením, skúsite novú bytosť, začnete skúšať modifikovať časti tela, upravovať ich a hodinka času ubehne ani nepostrehnete kedy! A to je ešte len editor bez samotnej hry. Navyše podľa navrhovaných častí tela sa postupne upravujú aj schopnosti danej potvorky: aká bude agresívna, či bude mierumilovná, nemotorná, rýchla atď.



Spore: Tvobra príšeriek je len hračkou, žiadnym titulom, ktorý by vás pritiahol svojim obsahom. To dôležité totiž tvoríte vy sami a ako ochutnávka pred Spore, ktoré by mohlo priniesť úplne novú hrateľnosť, ide o veľmi chutné predjedlo. Pokým vám stačí orezaná verzia, stiahnite si ju od nás, ak vás to chytí, tých zopár investovaných korún do plnej verzie (stanovená cena bola 185 Sk) skutočne nikoho nezabije a za cenu jedného lístka do kina s občerstvením máte postarané o zábavu viac než na dve hodiny. A máme tu ďalší dôvod tešiť sa na Spore.