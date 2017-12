Tipy na víkendové surfovanie

Chcete zistiť či sa radíte medzi najbohatších ľudí sveta, alebo radšej strávite víkend plný zábavy a vyskúšate si, aké je to niekomu hodiť na hlavu tanier plný špagiet? Možno vám náladu zdvihne aj to, že podľa kľúčových slov si konečne vyhľadáte videoklip

28. jún 2008 o 13:42 Milan Gigel

Svet káblov

Kúpili ste si nový prehrávač, televízor, hudobnú aparatúru, digitálny satelit a netušíte, ako ich vzájomne čo najlepšie prepojiť káblami? Server http://www.wirewize.com/ môže byť v takýchto prípadoch prvou pomocou. Poradí vám pred nákupom nielen to, aké káble by ste nemali zabudnúť, ale aj to, ako ich treba pozapájať.

Konverzácie na webe

Ak komunikujete nielen cez svoj notebook, ale aj cez PC v práci a cez mobil, nie vždy je jednoduché prepracovať sa k histórii, aby ste našli informácie, ktoré potrebujete. Projekt https://www.dexrex.com/ sľubuje riešenie. Vyzbrojí vás do komunikačných klientov pluginmi, ktoré priebežne ukladajú kompletnú komunikáciu na server. Ak budete v budúcnosti čosi hľadať, určite to nájdete.

Videoklipy ako na dlani

Videoklipov je plný internet, pri vyhľadávaní však neraz narazíte aj na veci, ktoré vás nezaujímajú, pretože ide iba o hlúpu zhodu názvov. S tým si však hravo poradí nová služba http://www.cleepr.com/, ktorá podľa kľúčových slov vyhľadá výhradne videá hudobných interpretov. Výhodou je prehľadnosť a ponuka videí v maximálnom možnom rozlíšení.

Boháči sveta

Ak sa vám zdá, že si žijete na vysokej nohe, v porovnaní s boháčmi sveta môže byť všetko úplne inak. Vložte do dialógového okna na serveri http://www.globalrichlist.com/ výšku svojich ročných príjmov a ihneď zistíte, či patríte do horných desaťtisíc sveta, alebo nie.

Gastronomická vojna

Ste znudení a potrebujete čosi, čo by vás vzpružilo? Skúste otvoriť stránku http://thegoodfoodfight.com/ a poobhadzovať sa jedlom. Atraktívne spracovaný projekt vás zabaví a nie je vylúčené, že sa k nemu budete pravidelne vracať.

Svet pod mikroskopom

Nie, nemusíte ihneď bežať do obchodu, aby ste si mohli pozrieť svet pod drobnohľadom. Internetová stránka http://www.exploratorium.edu/imaging_station/ ponúka zaujímavé snímky, ktoré voľným okom len tak neuvidíte.