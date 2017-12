Microsoft zavelí v Európe do útoku

27. jún 2008 o 16:23 Ján Kordoš

Vráťme sa však k Microsoftu. Gosen totiž povedal: „Máme agresívne plány na ovládnutie trhu v Európe. Nechceme tu byť druhí, ani tretí, chceme tu vyhrať (konzolovú vojnu). Pre nás ide o výzvu ovládnuť tento región. Vieme, čo potrebujeme dokončiť pre rast predaja. V prvom rade potrebujeme investovať.“ Napríklad do kvalitnejších a Xbox 360 only hier... Zo začiatku totiž Microsoft pomerne úspešne tlačil, no tento rok nepatrí medzi silné, hlavne čo sa týka X360 exkluzívnych titulov.

Zdroj: Kotaku