Doom 4 sa po prvýkrát predstaví na výstave E3

27. jún 2008 o 16:05 Ján Kordoš

Síce zrejme nie v hrateľnej podobe (to by znamenalo, že sa na ňom pracuje už pomerne dlho), ale aspoň zopár obrázkov či artworkov (video by bolo odvážnym želaním) by tvorcovia vypustiť mohli spoločne s informáciami o príbehu. Niektorým hráčom sa tretí diel nie príliš pozdával a mnohí mu vyčítali to, že to bola jednoducho iba strieľačka – proste doomovka. Nič iné však vývojári ani nechceli stvoriť, preto tieto náreky nepadali na úrodnú pôdu. Nebol to Half-Life, bol to jednoducho temný Doom a fanúšikom nebolo viac treba. Ktorým smerom sa vyberie Doom 4? To momentálne ani len netušíme, no v diskusii môžete dať návrhy, ako by mal štvrtý diel Dooma vyzerať, kam by mohol byť zasadený príbeh a podobne. Hra s najväčšou pravdepodobnosťou pobeží na rovnakej technológii ako spomínané Rage, čiže id Tech 5 s podporou MegaTexture.

Zdroj: E3net