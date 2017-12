Microsoft predĺžil podporu pre Windows XP

I keď Microsoft zmietol Windows XP z pultov predajní po uvedení Visty pomerne rýchlo, s technickou podporou to bude lepšie. Namiesto štandardného 10-ročného obdobia si „xpéčko“ vyslúžilo tri roky naviac.

27. jún 2008 o 7:15 Milan Gigel, (mg)

Znamená to, že aktualizácie a záplaty budú pre Windows XP distribuované až do konca apríla 2014. Firmy tak budú mať dostatok času na to, aby svoju súčasnú platformu nahradili čímsi modernejším.

Windows XP zostal v predaji už iba pre OEM kanály, kde je určený pre nízkorozpočtové notebooky a desktopy. Niektoré firmy stále ponúkajú za poplatok downgrade z Visty na XP, týka sa to len business triedy notebookov.