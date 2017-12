Sony investuje 17 miliárd dolárov

Japonská elektrotechnická spoločnosť Sony investuje počas nasledujúcich troch rokov približne 17 mld. USD do kľúčových technológií a oblastí svojho podnikania. Tento krok by jej mal pomôcť získať prvenstvo v oblasti výroby LCD televízorov a zvýšiť predaj

26. jún 2008 o 12:45 SITA

TOKIO 26. júna (SITA, Reuters) - audio-video zariadení s vysokým rozlíšením. Na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch, akými sú Brazília, Rusko, India a Čína, plánuje spoločnosť zdvojnásobiť zisk do roku 2011 na 18,5 mld. USD. Sony sa prostredníctvom tejto stratégie snaží zvýšiť ukazovateľ rentability vlastného kapitálu (ROE) zo súčasných približne 6 % na 10 %, pretože ROE spoločnosti je v porovnaní s jej najväčšími konkurentmi, ako napr. Samsung alebo Phillips, veľmi nízky.

Na Slovensku má firma Sony výrobný závod v Nitre, v ktorom začala skúšobnú výrobu prvých LCD televízorov v auguste minulého roka, pričom začiatkom októbra prešla do hromadnej výroby. Nitriansky závod by mal v tomto roku dosiahnuť výrobnú kapacitu 4 mil. kusov LCD televízorov. Spoločnosť koncom februára tohto roku definitívne ukončila výrobu LCD televízorov v trnavskom závode a presunula ju do Nitry. V Trnave zostáva už len výroba tunerov a prevádzka servisu Playstation.