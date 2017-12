Chceme viac emócií v hrách

26. jún 2008

Cage sa v jednom zo svojich rozhovorov rozrečnil na tému emócii v hrách. V literatúre a filmoch sú emócie ako láska, empatia, radosť, smútok, žiarlivosť, hnev alebo hanba často používané a Quantic Dream by ich chcelo vniesť i do hier. Je tu len niekoľko projektov ako Ico, Shadow of Colossus, Rez, Katamari Damacy a či japonské RPG, no stále je to málo. Pri snahe získať však nejaké informácie o Heavy Rain nemohol Cage prezradiť žiadne detaily, len že sa práve na emócie bude zameriavať, čo potvrdzuje prvé a zatiaľ aj posledné video, ktoré neprezentovalo hru samotnú, ale technológiu a smer, ktorým sa bude ich titul uberať.

Veľký dôraz bude kladený na konverzáciu s postavami v reálnom čase a tie by mali na základe reagovať na vzniknutú situáciu prejavom emócií. Heavy Rain by malo priniesť otvorený svet, v ktorom sa bude predierať zaujímavým príbehom. Všetko to samozrejme znie neuveriteľne dobre, otázkou však zostáva, ako sa to vývojárom podarí spracovať. Technológiu môžu mať v malíčku, samotný titul však musí držať pokope a hlavne si treba uvedomiť, že pôjde predovšetkým o hru, ktorá by mala byť zábavná. Nech je to akokoľvek, emócie v hrách vítame s otvorenou náručou. Aké sú vaše obľúbené hry, ktoré vo vás vyvolali či už príjemné alebo nepríjemné pocity?

