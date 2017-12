Sony a Microsoft sa hádajú, kto predal viac konzol v Európe

26. jún 2008 o 14:33 Ján Kordoš

To však zrejme vadilo šéfovi európskej pobočky Microsoftu, Davidovi Gosenovi, ktorý pre MCV povedal, že nejde o pravdivú informáciu. Podľa jeho výsledkov sa Xboxu 360 predalo v Európe viac než 5 miliónov kusov, s náskokom pred PS3 okolo 750 tisíc kusov. Zaujímavá správa. Teraz sa môžu dvaja šéfovia pokojne hádať, kto čoho predal viac, odkazovať na svoje zdroje informácií. Pre nás hráčov je však dôležitejšie, aké a koľko kvalitných hier pre dané platformy budú na trhu. Niekto však z dotyčných pánov klame. Ktorý to je? Aj Sherlock Holmes by mal problémy. Ktorú platformu uprednostňujete vy?

Zdroj: MCV UK