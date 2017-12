Virtuálna akadémia dala učiteľom reálne vedomosti

Šesťdesiat absolventov Virtuálnej akadémie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) prevzalo dnes certifikát o absolvovaní cyklu školení, ktoré boli zamerané na informačno-komunikačné technológie, manažérske zručnosti a projektový manažment.

26. jún 2008 o 20:00 SITA

PREŠOV 26. júna (SITA) – Išlo o projekt s názvom Zvyšovanie adaptability pedagógov stredných škôl na území PSK, do ktorého sa zapojili učitelia z vyše 50 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v rámci celoživotného vzdelávania. Z celkového počtu frekventantov bude 20 pedagógov pôsobiť pri ďalších cykloch vzdelávania v pozícii lektorov. Umožní to mobilná školiaca jednotka, ktorú PSK vybavil notebookmi a bude ju bez problémov presúvať do jednotlivých regiónov podľa potreby. Projekt s rozpočtom 6,1 mil. Sk finančne podporil Európsky sociálny fond a Ministerstvo školstva SR, spolufinancovanie PSK bolo na úrovni piatich percent celkových nákladov. Projekt bol rozvrhnutý na 16 mesiacov, začal sa v marci minulého roka a práve kulminuje. Stredoškolskí učitelia, medzi ktorými boli traja riaditelia škôl, získali zručnosti pri práci s počítačom, učili sa manažovať a tvoriť projekty na čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie i domácich národných zdrojov a riadiť tieto projekty. Klasické školenie trvalo 22 dní, okrem toho boli frekventanti v kontakte so školiteľmi aj prostredníctvom internetu. V rámci projektu sa podarilo vytvoriť metodiky na školenia, pripraviť akreditáciu vzdelávacieho programu, virtuálnu knižnicu a mobilnú školiacu jednotku.

Ako uviedla na tlačovej besede projektová manažérka Lenka Holubová, absolventi Virtuálnej akadémie by mali vedieť v praxi ovládať klasickú prácu s počítačom, základné programy a nadštandardné funkcie Wordu, Excelu a Power Pointu a vytváranie webových stránok. V oblasti manažérskych zručností sa učili komunikovať na úrovni klient – odberateľ, mali by vedieť ako manažéri ponúkať školské produkty. V oblasti projektového manažmentu sa sústredili na tvorbu projektov na nové programovacie obdobie. Dozvedeli sa najčastejšie chyby, ktoré sa vyskytovali pri predkladaní projektov. Mali by vedieť vytvoriť projekt, jeho rozpočet, akreditovať svoje vzdelávanie a naučili sa riadiť projekt. „Je to kľúč k tomu, ako môžu školy získať navyše peniaze mimo štátneho rozpočtu a tým sa oslobodiť a stať sa nezávislejšími,“ uviedla Holubová. Zámerom samosprávneho kraja je vzdelávať nielen pedagógov, ale aj občanov kraja v regiónoch, kde sa stredné školy stanú v krátkej budúcnosti hlavnými centrami celoživotného vzdelávania. Na to bude slúžiť zriadená mobilná školiaca jednotka.