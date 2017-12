Telefonovanie bude vraj o 70 percent lacnejšie

Predmetom dohľadu a regulácií Európskej Únie by sa mali stať ceny mobilných operátorov aj na lokálnych trhoch. Po tom, čo sa sprehľadnila situácia na trhu roamingovom, EÚ chce „upratať“ národné trhy operátorov. Výsledkom by mali byť nižšie ceny a viac min

26. jún 2008 o 12:06 Milan Gigel, (mg)

út v paušálových balíkoch.

Ceny za telekomunikačné služby sa v jednotlivých krajinách podstatne líšia. Predpokladá sa, že v 27 členských krajinách EÚ by mohli ceny za hovory v priebehu najbliších troch rokoch klesnúť o 70 percent. Informovala o tom Viviane Reding, komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá. Do hry by mali vstúpiť nové administratívne nástroje, ktoré prenesú kompetencie na národných regulátorov.

Či ide o krátku textovú správu, multimediálnu ememesku alebo o hlasový prenos, vždy ide iba o dáta, ktoré putujú IP sieťou, podobne ako internet. Zdá sa, že sa pomaly približujeme k dobe, kedy budeme za všetky druhy prenosov platiť rovnako, a priplácať si budeme iba za služby nad rámec štandardu.