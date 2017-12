Nové ovládače zrýchlia HP MiniNote

Zdá sa, že miniatúrny notebook z dielní HP, ktorý priniesol do podnikového portfólia cenovo nenáročnú mobilitu, by mohol byť rýchlejší ako doposiaľ. Firma Via Technologies vydala aktualizované ovládače k čipsetu, ktoré sľubujú zvýšenie výkonu.

26. jún 2008 o 8:20 (mg)

Práve slabšia odozva pri prehrávaní filmov a videotitulov trápila používateľov už od začiatku uvedenia tejto platformy na trh. Video nebolo plynulé a zadrhávalo sa. Aktualizácie, ktoré sú dostupné na adrese http://www.hp2133guide.com/vista-service-pack-1-mini-note-benchmarks/, problém v plnom rozsahu riešia. Neváhajte, inštalujte. HP MiniNote je nízkorozpočtový notebook z dielní HP, ktorý má prvky určené pre nasadenie v podnikovej sfére. V základnej konfigurácii je osadený procesorom Via C7-M, gigabajtom operačnej pamäte a 120-gigabajtovým pevným diskom. Dodáva sa s operačným systémom Windows Vista.