Fotky z mobilu? Prečo nie!

Snažili ste sa využiť fotoaparát v mobile a pohľad na rozmazané, vyšedivené a zrnité fotografie vás znechutil? Potom by ste sa asi mali zamyslieť nad tým, ako ho používate.

Aj keď fotoaparáty zabudované v mobiloch zaostávajú na míle za kompaktmi, s trochou šikovnosti z nich vytrasiete fotografie, ktoré môžete posielať e-mailom, nahrávať na internet, či dokonca vytlačiť na papier. Prezradíme vám, ako z mobilu vyžmýchať maximum.

Prečo zaostávajú?

Fotoaparáty zabudované v mobiloch sa v podstatnej miere spoliehajú na elektroniku. Kým digitálny fotoaparát pracuje s mechanickým objektívom, clonou či závierkou, väčšina mobilov ukrýva za preskleným otvorom snímací čip, ktorý na svojich políčkach zmeria intenzitu dopadajúceho svetla. Ide o jednoduché webkamery, ktoré z nasnímaného videa uložia na požiadanie jediný obrázok. Tomu zodpovedá i kvalita.

Zistite, čo máte v rukách

Nie všetky mobily sú vyzbrojené rovnako. Do vienka dostali rôzne čipy a technológie, od ktorých sa odvíjajú možnosti fotografovania. Najdôležitejším prvkom je snímací čip. Čím vyššie je jeho rozlíšenie, tým viac detailov je možné na snímke zachytiť.

Nízkorozpočtovým štandardom je 1,3 megapixelu, lepšie vyzbrojené modely sú osadené dvoj, troj či päť megapixelovým snímačom. Nerozhoduje však iba množstvo snímacích bodov, ale aj uhlopriečka snímača. Čím je čip väčší, tým menej šumu bude na fotografiách.

Aby boli snímky ostré, potrebná je optika. Špičkové modely sú vybavené funkciou automatického zaostrovania, väčšina prístrojov na trhu je však vybavená jednoduchým objektívom s pevným ohniskom. Znamená to, že aj napriek vašej snahe sa môže stať, že snímky budú chudobné na detaily. Dôležité je aj doplnkové osvetlenie či blesk, ktoré vylepšia to, čo nevhodné svetelné podmienky pokazili.

Čisté oko, čistá snímka

Mobil musí odolávať množstvu prachu a mastnote, ktorá sa naň lepí z rúk a vreciek. Ak sa jemné čiastočky zachytia na objektíve, čip sa na svet pozerá cez „špinavé okno“. Keď sa nečistoty hromadia, priehľadný plast sa postupne zošúcha a nepomôže nič, iba výmena krytu mobilu za nový. Ak chcete fotografovať, bez pravidelného čistenia sa nezaobídete. Zabudnite však na handričky - najlepším pomocníkom je obyčajná lepiaca páska.

Ukotvite sa

Kto nemá pevné ruky, nech ich oprie o stĺp alebo o stôl. Mobil potrebuje pri snímaní viac času ako kompakt, takže každý záchvev sa podpíše na rozmazaní fotografie. Je to ako s webkamerou. Ak nie je dosť svetla, svet je rozmazaný. Nenechajte sa oklamať cvaknutím spúšte, ktoré mobil vylúdi pri zatlačení tlačidla. Niektoré prístroje v momente cvaknutia stále snímajú. Ak pohnete rukou, záber nestojí za nič. V takomto prípade je dobrým spoločníkom samospúšť. Položte mobil na lavičku a nechajte ho pracovať samého. Alebo len jednoducho vypnite zvuk.

Snímajte na dosah

Čím bližšie sa snímaný objekt nachádza k objektívu, tým lepšie na malom rozlíšení vyznie. Nesnažte sa fotografovať skupiny postáv, celky či vzdialené objekty. Sústreďte sa na detaily, na ktoré môžete dosiahnuť rukou. I pri menej kvalitnej snímke bude zrejmé, čo ste mali na muške. Ak sa naučíte taktizovať a pri snímaní budete voliť jednofarebné pozadie, snímka zachytí viac detailov.

Pozor na protisvetlo

Malé snímače v mobiloch si neporadia s veľkým kontrastom svetiel a tieňov. Snažte sa pri snímaní navoliť taký uhol, aby ste sa vyhli jasnej oblohe či tmavému pozadiu. Ak to nie je možné, zapnite blesk, aby ste zjemnili kontrast a zachytili na fotografii maximum. Možno sa vám zdá byť nelogické fotografovať s bleskom oproti slnku, avšak ihneď zistíte, že zatienené časti tváre už nebudú ako bez života.

Používajte režimy snímania

Výrobcovia dobre vedia, že fotoaparát v ich mobile zaostáva za ostatnými. Preto do softvéru vložili špeciálne režimy pre snímanie v tme a špecifických podmienkach, aby dohnali softvérom to, čo nestíha spracovať hardvér. Preskúmajte možnosti v menu a využívajte ich vždy, keď je to možné. Môžete si byť istí, že ste pre dobré zábery spravili maximum. I tak nebudete mať chuť opravovať fotografie v počítači.

Biela pod kontrolou

Všímajte si na náhľadovom displeji, či sa šedé veci javia byť skutočne šedé a či biela zostala bielou.

Keďže automatika sa zvyčajne mýli, niekedy budete musieť siahnuť po nastavení úrovni bielej, aby sa nestalo, že tváre vašich priateľov budú mať fialový, či naopak zelený nádych. Kým vo fotoaparáte pomáha pri nastavovaní samostatný čip, v mobile sa musia všetky dáta vyčítať z jediného.

Vyhýbajte sa tme

Aj keď je mobil vyzbrojený doplnkovým svetlom, nedokáže ním dosiahnuť viac ako na 60 či 90 centimetrovú vzdialenosť. Počítajte s tým, že snímky uskutočnené pri slabom svetle budú mať vždy iba dokumentárny charakter, pretože šum bude prerážať všetky detaily. Najlepšou záchranou je konverzia snímku na čiernobielu verziu.

Buďte kreatívni

I keď obmedzené možnosti fotoaparátu zväzujú ruky pri kompozícii snímok, snažte sa zachovať kreativitu tým, že sa budete na svet pozerať z netradičných uhlov. Zabudnite na funkcie digitálneho zoomu, radšej siahnite po externých prídavných šošovkách, ktoré zmenia ohnisko za širšie, či dlhšie. Pozrite sa na svet z výšky detských očí, vytiahnite mobil do výšin nad hlavu. Môžete zostať príjemne prekvapení. Ak fotografujete tváre, namierte stred objektívu do roviny očí.

Snímajte do zásoby

Ak vám to kapacita úložiska umožní, snímajte zábery do zásoby, aby ste mali doma z čoho vyberať. Nie je nezvyčajné, ak aj napriek vašej snahe zostanú dve tretiny fotografií bez dostatočnej kvality, takže škoda by bolo premeškať každý moment, ktorý ste mohli mať v hrsti. S mobilom je to ako s malým dieťaťom – neposlúcha a neposlúcha. Nikdy sa naň nemôžete spoľahnúť. Realitu odhalí až prehliadnutie snímok na veľkom monitore počítača.

Svet v pohybe

Nie vždy je mobil dostatočne rýchly na to, aby na fotografie zachytil momenty, dejúce sa okolo vás. V takýchto prípadoch platí pravidlo – lepšie krátke video v nízkom rozlíšení, ako nepodarená snímka. Dávajte však pozor na zostávajúcu kapacitu, tá sa pri natáčaní videí míňa rýchlejšie, ako by sa mohlo zdať.

Ako na digitálny šum?

Šum kráča bok po boku so všetkými fotografiami, ktoré boli nasnímané mobilným telefónom. Existuje mnoho softvérov, ktoré si s ním poradia, nemrhajte však časom, ak neplánujete fotografie tlačiť na papier. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, siahnite po softvérovom balíčku NeatImage. Minimálne rozlíšenie upravovaných fotografií by malo byť na úrovni dvoch megapixelov, referenčné snímky s čistým šumom si vyrobíte podľa inštrukcií sami.

Ako voliť kvalitu?

Svet je plný kompromisov a preto sa treba rozhodnúť, či budete snímať v malom rozlíšení, aby vám do pamäte mobilu vošlo veľa snímok, alebo naopak vsadíte na tlačovú kvalitu a budete cvakať iba to, čo stojí za to.

QVGA a VGA rozlíšenia sú vhodné pre odosielanie MMS správ, pretože obrázky pozostávajú z 320x240 alebo 640x480 bodov. Takéto snímky budú optimalizované pre malé displeje mobilov. 1 a 1,3 megapixelové rozlíšenie sú ideálne pre odosielanie prostredníctvom e-mailu, snímky s kvalitou vyššou ako 2 megapixely je možné vytlačiť na papier formátu 10x13 centimetrov. Aby bolo možné fotografie z mobilu vytlačiť na papier v akej-takej kvalite, dôležité je snímať s najvyššími parametrami, aké mobil ponúka. Ustrážiť je treba nielen samotné rozlíšenie, ale aj úroveň kompresie. Práve tá rozhoduje o tom, koľko detailov sa zo snímky pred uložením vypustí.

Mobilný foto-blog

Niektorí výrobcovia mobilov myslia aj na blogerov. Umožňujú automatizovať triedenie fotografií a ich nahrávanie na internet tak, aby v časovom slede vypovedali o tom, čo ste robili, ako ste sa cítili a čo máte za sebou. Fotografický denník môže byť zaujímavou alternatívou k textovým príspevkom na blog.

Výhodou je, ak sa o všetko postará samotný mobil a prostredníctvom dátového rozhrania odošle snímky na internet bez toho, aby ste museli tráviť čas ich transportom cez počítač. Musíte však rátať s tým, že každý špás čosi stojí – obzvlášť ak ide o dátové prenosy.

Lacnejšou alternatívou sú softvéry, ktoré skombinujú fotografie so SMS a MMS správami v počítači, aby umožnili ich následné publikovanie na internete. Kreativite sa medze nekladú, niekedy sa z mobilného fotoarchívu dozviete viac, ako z toho, ktorý si robíte na akciách plnokrvným fotoaparátom.

Koľko miesta zaberú fotografie v mobile?

Všetko záleží na tom, aké rozlíšenie pri snímaní zvolíte a koľko detailov sa z fotografie vytratí pri kompresii. Vo všeobecnosti však platí, že do jedného megabajtu pamäte v mobile vtesnáte v 1,3 megapixelovom rozlíšení 6 fotografií.

Ak nemáte na pláne investovať peniaze do pamäťovej karty, ktorou by ste kapacitu mobilu rozšírili, zamyslite sa ešte pred snímaním nad tým, pre aký účel fotografiu potrebujete. Ak má poslúžiť iba pre prehliadanie na displeji telefónu, QVGA rozlíšenie bude dostatočné. Ak plánujete odosielať MMS správu, alebo e-mail, vystačíte hravo s VGA rozlíšením. Pre tlač, úpravu fotografie v počítači alebo jej spracovanie na blog by ste mali voliť kvalitu vyššiu ako 1 megapixel. Všetko však záleží na možnostiach vášho mobilu.

Nezabudnite na to najdôležitejšie. VGA fotografia s miernou kompresiou bude niesť vždy viac detailov, ako 1,3 megapixelový snímok s vysokou úrovňou kompresie. Preto v menu mobilu myslite i na položku, ktorá riadi množstvo detailov.

Sony Ericsson K850i

5 megapixelov, xenónový blesk a automatické zaostrovanie robia z tohto mobilu pomocníka, ktorý zdokumentuje svet okolo vás. Ponúka na výber niekoľko scén (nočný portrét, nočná krajina, krajina, portrét, pláž/sneh, šport a dokument), makro mód, nastavenie citlivosti ISO (až do ISO 400), spôsob merania dĺžky expozície (normálne, bodové), vyváženie bielej či farebné efekty. Silnou stránkou fotoaparátu je digitálna stabilizácia obrazu, ktorá pomáha pri horších svetelných podmienkach zabezpečiť, aby fotky neboli rozmazané, a napríklad aj automatické otáčanie fotiek, ktoré boli fotené na výšku. To sa určuje pomocou gyroskopu. Model K850i ponúka aj asistenta pri fotení panorám a funkciu BestPic. Ak je zapnutá, fotoaparát urobí sériu snímok a používateľ si môže uložiť len tú, ktorá zachytáva presne ten moment, ktorý chcel odfotiť. Toto je vhodné najmä pri akčných scénach.

Nokia N95

Ide o 5 megapixelový fotoaparát s optikou Carl-Zeiss (Tessar lens) a automatickým zaostrovaním. Fotoaparát ponúka niekoľko režimov fotenia – automatický, makro, portrét, krajina, šport, nočný režim a nočný portrét. Okrem toho je k dispozícii jeden užívateľský režim. Fotoaparát má aj blesk, ktorý možno nastaviť do režimu automatického, stále zapnutého a s redukciou červených očí. Počítať môžete s funkciami sekvenčné fotenie, kompenzácia expozície, vyváženie bielej, farebné tóny, nastavenie citlivosti ISO (automatická, nízka, stredná a vysoká), kontrast a ostrosť. Pri fotení možno využiť aj automatickú spúšť (oddialenie uzávierky o 2, 10 a 20 sekúnd). K týmto funkciám má používateľ prístup priamo na displeji pri fotení. V nastaveniach sa dá nastaviť rozlíšenie výslednej snímky – 5 Mpix, 3 Mpix, 2 Mpix, 0,8 Mpix a 0,3 Mpix. Pri zmene rozlíšenia sa zobrazuje aj možné využitie snímok v takom rozlíšení vzhľadom na tlač. Napríklad 5 Mpix fotky sa dajú tlačiť až do veľkosti 28 x 36 centimetrov.

LG KU990 Viewty

Vo výzbroji má 5 megapixelový snímač, blesk a diódu, ktorá osvetlí scénu natoľko, aby dokázal fotoaparát zaostriť. Silnou stránkou fotoaparátu je objektív od renomovaného výrobcu Schneider-Kreuznach. Práve od objektívu najviac závisí kvalita konečnej fotografie. Všetci, ktorým sa trasú ruky, ocenia stabilizáciu obrazu. Tá je vo Viewty len digitálna, očakávať optickú stabilizáciu by bolo v súčasnosti prehnané. Čím sa odlišuje od konkurencie je, že má k dispozícii nielen automatické, ale aj manuálne ostrenie. Na fotoaparáte chýba len jedna mechanická vec a to kryt objektívu. Ten by mal chrániť objektív pred vplyvmi okolia a pri takomto vysokom rozlíšení by mal byť samozrejmosťou. Snímanie podporujú používateľské funkcie pre úpravu fotografií priamo pri snímaní, samozrejmosťou je aj samospúšť či makrorežim.

Samsung G800

Asi najpodstatnejším prínosom G800 je optické priblíženie obrazu, všeobecne známe pod názvom zoom. Doteraz ponúkali fotomobily len digitálne priblíženie, keď šlo de facto len o výrez v nižšom rozlíšení. Výhodou optického priblíženia je, že sa pri priblížení obrazu nestráca kvalita ani rozlíšenie výslednej fotografie. Okrem trojnásobného optického zoomu ponúka fotoaparát 5 megapixelový snímač, xenónový blesk a stabilizáciu obrazu. Novinkou v oblasti mobilov je aj detekcia tváre a následné prispôsobovanie svetlosti fotografie. Nechýba ani makro mód. Prostredie fotoaparátu v G800 pripomína prostredie klasického kompaktného fotoaparátu. Fotoaparát si skvele poradí so snímaním v exteriéroch, pri snímaní v slabšie osvetlených miestnostiach však nastáva drobný problém – používateľ musí siahnuť po ručnom vyvážení farieb, inak sa následnej úprave snímok v počítači nevyhne.

HP iPAQ 900

Manažérsky smartfón dostal do vienka 3 megapixelový fotoaparát z dielní 3M, ktorého silnou stránkou je rýchly a spoľahlivý systém automatického zaostrovania. Jednotlačidlová obsluha je vybavená plnou automatikou, ak však z puzdra vytiahnete stylus, môžete pracovať s desiatkou rôznych parametrov, ktoré ovplyvnia vlastnosti výsledných fotografií. Snímky je možné odosielať prostredníctvom MMS správ vašim priateľom, alebo môžete využiť 2G či 3G pripojenie k internetu, aby ste sa o svoje zážitky podelili prostredníctvom e-mailu. Výrobca nezabudol na silný LED blesk,dostupná je aj funkcia záznamu videosekvencií. Čo však zamrzí je absencia makrorežimu snímania.

HTC Touch Dual

Dvojmegapixelový snímač ponúka priemernú kvalitu obrázkov, o to viac však poteší, že výrobca nezostal iba pri jednoduchom snímaní a natáčaní videí, ale pribalil aplikáciu Camera Album, ktorá umožňuje interaktívnu prácu s fotografiami tak, aby ste ich mohli priamo v mobile upraviť a odoslať ľubovoľným kanálom svojim priateľom. Používateľské rozhranie je optimalizované pre dotykové ovládanie, nechýba ovládanie gestami či podpora rýchleho triedenia snímok. Bohužiaľ, výrobca zabudol na to, že v slabých svetelných podmienkach sa bez blesku jednoducho nezaobídeme, takže pomôcť si môžete leda tak baterkou.

Sony Ericsson P1i

Fotomobil s kvalitným 3,2 megapixelovým snímačom s automatickým zaostrovaním podáva pri snímaní prekvapivo dobré výsledky, takže neraz dokáže zastúpiť fotoaparát i v situáciách, kedy by človek prirodzene siahol po kompakte. Ovládanie je dostupné dotykom, kolieskom alebo klávesovými skratkami, takže používateľ má na výber spôsob, ktorý mu najviac vyhovuje. Dvojité LED osvetlenie je účinné pri tmavých scénach do vzdialenosti jedného metra, regulovať možno s polným komfortom jas, nechýba ani dobre zvládnutý makrorežim.

