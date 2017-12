Týždeň vo vede (19. - 25. 6. 2008)

26. jún 2008 o 0:00

Podľa Catie Dominguesovej z CSIRO (Austrália) s kolegami sa oceány v posledných štyroch dekádach 20. storočia, presnejšie v rokoch 1961 až 2003, otepľovali a ich hladina stúpala o polovicu rýchlejšie, ako uvádza správa Medzinárodného panelu o klimatickej zmene (IPCC) z roku 2007. Vyplýva to z priamych meraní na mori a zo satelitov, zohľadnenia príspevku topenia polárnych ľadovcov, ako aj z porovnania s klimatickými modelmi citovanými v správe IPCC - takto je súlad dát s modelmi oveľa lepší. Zdroj - Nature



Čierne diery sú rovnaké, veľké či malé. Aspoň prejavmi hltania hmoty. Ukázali to röntgenové pozorovania galaxie satelitom NASA Chandra, ktoré získal tím Sery Markoffovej z Amsterdamskej univerzity M81 (na fotomontáži NASA z viacerých oblastí žiarenia je vo výreze jej stred, kde sa skrýva čierna diera s hmotnosťou 70 miliónov hmotností Slnka). Čierna "superdiera" v M81 sa správa tak ako čierna diera s hviezdnou hmotnosťou, ibaže vo väčšej mierke. To ladí s Einsteinovým pohľadom na gravitáciu.

Zdroj - The Astrophysical Journal



Ochranári z organizácie Conservation International vypustili v spolupráci s kambodžskými kolegami v zoo Phnom Tamau pri metropole krajiny Phnom Penh do rozsiahleho prírodného výbehu jedinú známu v zajatí chovanú vydru druhu Lutra sumatrana (na snímke CI). Podľa IUCN je to najvzácnejší a najmenej známy vydrí druh na svete. Mladý samec Dara, čo po khmérsky značí hviezda alebo vzácny, sa ocitol v zajatí ako mláďa, keď jeho matku zabil rybár. Teraz dostal pri vstupe do nového domova aj požehnanie budhistických mníchov. Pobyt v novom výbehu má Daru pripraviť na vypustenie do chystanej vydrej rezervácie, tvorenej sezónne zaplavovaným pralesom.

Zdroj - CI



James Hays a Alexei Efros z Carnegieovej Mellonovej univerzity v Pittsburghu (USA) vyvinuli počítačový algoritmus IM2GPS, využívajúci online fotodatabázu Flickr, ktorá môže pomôcť, ak dovolenkár zabudne, kde presne vyfotografoval tú či onú scenériu. Zdroj - CMU