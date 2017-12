Zbrane proti rakovine

V boji proti rakovine je dovolené všetko. Nech už je to použitie najmenších čiastočiek hmoty alebo žiarenia.

26. jún 2008 o 0:00 (der)

BRATISLAVA. Jedným zo spôsobov, ako opraviť napadnuté či poškodené bunky organizmu, je použitie vírusu. Napríklad aj takého, ktorý spôsobuje AIDS; pravda, treba ho náležite upraviť, aby v ľudskom organizme nenarobil viac škody ako úžitku. Dokáže však preniesť potrebné gény do buniek pacienta a opraviť tak zlú DNA. Teraz prišli kórejskí vedci s ešte lepším riešením: vytvorili umelý vírus, ktorý opísali v nemeckom časopise Angewandte Chemie. Nový umelý pomocník dokázal preniesť do rakovinovej bunky spolu so správnou genetickou informáciou aj liečivo.

Prirodzené vírusy sa pri génovej terapii bežne používajú už niekoľko rokov. Ich určitou nevýhodou je, že môžu vyvolať neprimeranú reakciu imunitného systému, v horšom prípade dokonca rakovinu. Umelé vírusy tieto vedľajšie účinky nemajú, doteraz však nevedeli efektívne preniesť požadovaný materiál. Veľkosť a tvar, ktoré sú pre tento prenos kľúčové, sa totiž udržiavajú veľmi ťažko.

Tím Myongsoo Leea vytvoril novú metódu, ktorá umožňuje umelým vírusom zachovať nielen požadovaný tvar, ale aj veľkosť. Ako základ pre vytvorenie vírusu vedcom poslúžila špeciálna bielkovina s rebrovitou štruktúrou, usporiadaná do niťovitej dvojvrstvy, ktorá dokázala udržiavať tvar a veľkosť vírusu. Vírus ďalej obsahuje glukózové stavebné kamene, ktoré uľahčujú jeho naviazanie sa na rakovinovú bunku.

Doterajšie skúšky s ľudskými rakovinovými bunkami ukázali, že umelé vírusy dokážu veľmi efektívne prenášať RNA a blokovať cielené gény. Aby výskumníci ukázali účinnosť tejto metódy, pripevnili k vírusu farebné molekuly, ktoré potom pozorovali v jadrách rakovinových buniek. Jadrá buniek sú obzvlášť zaujímavé, pretože predstavujú konečnú stanicu mnohých liekov.

Adela Ben-Yakar z Texaskej univerzity v Austine zas vyvinula inú účinnú zbraň: laserový mikroskalpel, ktorý dokáže zničiť jedinú chorú bunku bez toho, aby poškodil susediace bunky. Femtosekundový laser (femtosekunda je tisícina bilióntiny sekundy) totiž produkuje extrémne jasný a vysokoenergetický sveteľný pulz, ktorý vie zničiť zameranú bunku tak presne, že laser nemá čas uniknúť inam a spôsobiť škody. Možno ho použiť na cielenú deštrukciu mnohých typov chorých buniek, nielen rakovinových. Podľa Ben-Yakarovej spočíva ďalší nádejný postup v liečbe počiatočných fáz rakoviny v použití nanomateriálov (nano = miliardtina metra). V uplynulom roku dokázala, že ak zavedieme nanočastice zo zlata do rakovinových buniek, možno ich naraz zničiť jediným úderom femtosekundového laserového lúča. Súčasne neohrozíme zdravé bunky, pretože tie laser nezasiahne.

To sú vynikajúce správy, a budú ešte lepšie, keď si novinky rýchlo nájdu cestu do klinickej praxe.