Máme sa začať báť o Boha Vojny?

25. jún 2008 o 16:14 Ján Kordoš

Podľa posledného prehlásenia Sony totiž divízia hernej zábavy príliš nedôveruje čisto singleplayerovým projektom - zrušenie The Getaway, Eight Days a vraj aj Heavenly Sword 2 (čo však bolo dementované vývojármi prvého dielu), ktoré nespadajú do ich momentálne filozofie. Síce sa zdá byť nereálne, aby Sony zrušilo jednu zo svojich najlukratívnejších značiek, mali by sme na to byť pripravení. Zrejme už na najbližšej výstave E3 2008, ktorá sa uskutoční v priebehu júla. Že Kratos patrí medzi obľúbených hrdinov, potvrdzuje aj fáma (nie oficiálna) o účinkovaní tohto strojčeku na mäso v bojovke Soul Calibur 4, v ktorej hosťujú napríklad niektoré postavičky z Hviezdnych Vojen. Zatiaľ je však God of War 3 a akékoľvek obrazové informácie o ňom v rukáchvývojárov.