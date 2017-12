Assassin´s Creed 2 v tento rok určite nebude

25. jún 2008 o 16:09 Ján Kordoš

Určite však dajú o dvojke tichého zabijaka zo stredoveku vedieť, tak skoro to však nebude, pretože obľúbený vydavateľ má svoj line-up dostatočne zaplnený. Stačí spomenúť len očakávanú dvojicu Far Cry 2 a nový Prince of Persia – na oboch tituloch pracuje montrealské, značne vyťažené, štúdio. Plány na pokračovanie však s Assassin´s Creedom tvorcovia určite majú, pre nich sú podstatné predaje a nie len mierne nadpriemerné hodnotenia. Assassin´s Creed sa už teraz môže zaradiť medzi úspešné značky. Prvý diel sa celosvetovo na všetkých platformách predával viac než dobre, zakúpilo si ho už viac než 6 miliónov hráčov. Preto je veľmi pravdepodobné, že nás hrdina Altair v blízkej či ďalekej budúcnosti znovu navštívi.

Zdroj: Joystiq