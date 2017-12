Fable 2 - prežite si skutočný hrdinov život

Niektorých herných vývojárov máme nesmierne radi a považujeme ich za hviezdy skromného virtuálneho neba. Peter Molyneux patrí medzi stálice v hernom svete a pokým ste o ňom ešte nepočuli, zrejme sa vo vodách zábavného priemyslu nečľapkáte dlho. Jeho najno

25. jún 2008 o 12:37 Ján Kordoš

Hra Fable bola pôvodne propagovaná ako zlom v RPG hrách. S kúskom akcie, s kúskom adventúry, s možnosťou voľby medzi dobrým a zlým napredovaním, s otvoreným svetom reagujúcim na vaše akcie. Lenže pochvalných slov bolo napokon až príliš mnoho a Molyneux toho nasľuboval toľko, že sa to jednoducho splniť nedalo. Pokračovanie pomenované jednoducho Fable 2 má byť práve tým vysnívaným projektom, s nápadmi prezentovanými nejaký ten rôčik dozadu. Až nová generácia konzol totiž zvládne všetko to, čo si Molyenux vymyslel a rozhodol sa so svojim vývojárskym tímom Lionhead Studios priniesť na naše obrazovky.

Noviniek a vylepšení je hneď niekoľko, avšak najlepšie bude začať... úplne na začiatku. Zvolíte si hrdinu, pekne ho vyfintíte, ošatíte a hybaj do otvoreného sveta. Tak dajako by to mohlo byť v klasickom fantasy RPG, vo virtuálnom svete Albionu je to však trochu inak. Vytvoríte si svojho hrdinu, pridelíte mu pohlavie, charakterizujete ho vlastnosťami, ošatíte a máte celý život pred sebou. Ono to totiž nie je len tak, že dostanete panáka a presekáte sa svetom za záchranou krásky. Približne 500 rokov po predošlom dobrodružstve sa zrodil hrdina nový, pričom raz za čas natrafíte na odkazy k prvému dielu, konanie vlastníkom jednotky dobre známe. Niektoré povesti a povedačky ho zachytia v dobrom svetle a ak ste znalcami, istotne vás to poteší. Medzi dôležité faktory samotného hrdinu však patrí jeho postupné starnutie. Začínate v rannom veku a postupne získavate nielen skúsenosti, ale aj vrásky.





Životný cyklus bude dostatočne rozsiahly, aby ste sa so svojou postavou dostatočne zžili a preskúmali čo najväčšiu plochu Albionu. Ten bude niekoľkonásobne rozsiahlejší než svet z prvého dielu a už ten nebol žiadnym trpaslíkom. Otvorený svet obrovskej rozlohy však nebude pustým, s opakujúcimi sa objektmi, prípadne neprirodzene prázdnym. Celkovo je vytvorených 20 teritórií, ktoré sa od seba odlišujú ako také a zároveň vo svojich útrobách ukrývajú dostatok rôznych lokalít. Spracovanie nápadne pripomína stredovek, pričom keďže ide o hru, tvorcovia nám doprajú aj klasický fantasy prvok, mágiu. Inak nás čakajú hrady, zámky, dungeony, obrovské lúky, husté lesy, mestečká, osady, roztrúsené chalupy – jednoducho nádherný svet, ktorý môžete prechodiť krížom-krážom. Zatiaľ o žiadnom stredovekom dopravnom prostriedku (kôň a podobne) nepadlo ani slovo, takže môžeme len hádať, či si budeme môcť ušetriť čas a virtuálne nohy od dlhých pochodov. Už teraz však vieme, že čas v danom teritóriu bude plynúť pomaličky, pri prechode do iného však poskočí o väčší skok smerom vpred.

Pre niekoho môžu byť dôležité čísla, takže skôr, než sa ponoríme do zaujímavých prvkov, odbijeme si aj niekoľko faktov. Oblečenia bude dosť, takže aj v priebehu hrania sa môžete prehrabávať 70 druhmi handier, pri bojových postavách nebudú chýbať ani brnenia. Už klasikou je úprava samotného vzhľadu postavy. Niekto má rád ulízaný účes a hitlerovské fúziky, iný hráč sníva o belmondovskom šarme alebo punkerskom číre. Treba však dbať o svoj zovňajšok, hlavne ak vám záleží na názore iných postáv. Vďaka svojmu vzhľadu vás môže niekto uprednostniť, s vandrákom sa nebude nik baviť, ženu do postele dostane len s ťažkosťami. Ďalším rozlíšiteľným znakom budú tetovania. Bojovať sa bude samozrejme aj tu, takže dostaneme na výber vyše stovky odlišných zbraní, budú sa nám zlepšovať vlastnosti, jednoducho RPG, avšak jednoduchšieho strihu, prístupnejšie pre všetkých. No a na záver by nás mali prekvapiť dva kopce dialógov. Alebo možno aj tri. Vyše 160 tisíc riadkov dialógov je riadne hutná porcia, je viac než zrejmé, že rozhovory budú košaté, avšak nie až do takej miery, aby začali nudiť. Pri rozľahlom svete sa dá očakávať, že nezanedbateľné percento rozhovorov ani nepostrehnete, nenatrafíte na dané NPC, neobjavíte všetky postavy. Ale sú tu a pokým sa budete po druhom spustení hry túlať „opačným smerom“, bude vás čakať niečo iné.



Prejdeme však k zaujímavejším vlastnostiam hry. Voľbu pohlavia a starnutie môžeme spojiť dohromady, pretože so sebou úzko súvisia. Zvolené pohlavie už nebude len statickým panákom, ktorý je zobrazený s dvomi hrbmi vpredu, poriadnym výstrihom a dlhými červenými vlasmi, prípadne svalovcom s blond vlasmi a modrými očami. Tentoraz je to skutočne žijúci človek. Ženy sú fyzicky slabšie ako muži (každá piata žena je týraná... a každý... každý muž), ale majú zas iné klady súvisiace s komunikáciou, šarmom, sú obratnejšie a podobne. Tieto schopnosti sa však dajú u každej postavy vytrénovať časom, diferenciácia nastáva vo výraznejšej podobe až po ulynutí nejakej doby. Ako hrdina pomôžete kdekomu, teda ak predpokladáme, že sa vyberiete cestou kladného hrdinu. Po úspešnej misii vás budú miestni obyvatelia zbožňovať a možno sa dočkáte aj pocty v podobe mladej devy vo vašej posteli. Moralisti nemusia hneď vraštiť obočie, polohy striedať nebudeme, zvolíme si len, či použiť ochranu alebo nie. Nebudeme sa taktiež rozprávať o lepšom pôžitku alebo antikoncepcii, sme predsa v stredoveku. Dôsledky sú však jasné. Akonáhle vám niečo ujde, za deväť mesiacov vás môže čakať doma niečo uvrieskané. Stali ste sa otcom.

A teraz sa trochu vrátime: môžete si zvoliť pohlavie postavy. Fanfáry znejú a konečne si budeme môcť vyskúšať (chvalabohu len virtuálne) aké je to byť ženou. Tehotnou ženou! Ide o novinku, ktorá nemá obdoby, pričom teraz sa dostávame k skutočnému životu hrdinu, ktorý nielenže putuje z miesta na miesto, zachraňuje kdekoho, ale zároveň má aj rodinu. Trochu to rozvinieme. Rodina znamená, že je usadená, čiže jej musíte zabezpečiť domov. Zo svojho vrecka kúpite dom (je na vás, či to bude chatrč, domček na predmestí alebo hneď zámok), ulievate im niečo zo svojho mešca (peňazí), ale nik vám nebráni v tom, aby ste v susednom kraji znovu nepostavili dom, nezasadili strom a nesplodili potomka. S inou družkou. Len si následne musíte dávať pozor, aby na to nik neprišiel, pretože vaša drahá polovička má rodinu, ktorá môže byť rozvetvená tak, že sa im dostane do uší niečo nepovolané. Zatĺkať, zatĺkať, zatĺkať, poznáme to. Pohodlný život však mať nebudete, jeho voľba ako pokračovať vo svojich „plodných“ rokoch je však na vás. Môžete položiť na istý čas hrdinský meč na klinec a venovať sa rodine. Zostanete pri nich, zabezpečíte si prácu niekde v okolí (možností by malo byť ohromné množstvo od krčmára, poslíčka po nájomného vraha) a vidíte ako vaše dieťa vyrastá. Alebo ako pribúdajú ďalšie. Hrdinom na staré kolená? Možno. Bolo by fajn potom zobrať na skusy aj svojich potomkov: otec a syn v akcii.

Povedzme však, že dáte malému capartovi pusu na čelo, žene na ústa, meč na plecia a hybaj von za dobrodružstvami. Dá sa to riešiť aj touto cestou, nik vám v tom brániť nebude. To však bude mať vplyv na dieťa. To si vás berie ako vzor a správa sa podľa vás, rešpektuje vás. Ak však nebudete dlho s ním, nebude to pravé rodinné puto a nasleduje ďalšia dilema. Vraciate sa ako hrdina, malý capart vás obdivuje, vidí vo vás skutočnú osobnosť a autoritu v jednom. Podľa toho, koľko financií odlievate rodine, sa aj ona mení. Pri živote na vysokej nohe nájdete doma v posteli váľajúce decko s riadnou nadváhou, žena taktiež nebude príťažlivá ako kedysi. Živoriť ich však nesmiete nechať, to riešenie nie je. To všetko však sledujeme z pohľadu hrdinu-muža, nedokážeme si totiž predstaviť ako to bude fungovať pri hraní za nežné pohlavie. Ale tešiť sa na to tešíme. Už len z tohto jednoduchého rozboru je zrejmé, že Fable 2 nebude projektom na jedno zahranie a dostanete príležitosť vyskúšať si viacero možností ako si vybrať budúcnosť. Svet okolo vás bude navyše starnúť a určite sa budete snažiť svojho potomka vychovať čo najlepšie, ale mu zároveň zabezpečiť čo najväčší blahobyt. Áno, stále sa bavíme o akčnom RPG zo stredovekého prostredia!

Nebudeme však sedieť doma na peci, predstavíme si svet za hranicami mesta. Bude sa meniť. Vieme to už, bolo to spomínané mnohokrát, preto len v krátkosti. Okolitý svet môžete ovplyvňovať vo veľkej miere, ale ten zároveň žije svojim životom. Pomôžete malej osade s nájazdmi zbojníkov/besných vlkov/sociálno-demokratických politikov a ona prežije. Navštívite ju za niekoľko rokov a nenájdete už len pár chatrčí, ale menšie mestečko, pričom obyvatelia si vás budú pamätať a privítajú vás s otvorenou náručou. V opačnom prípade, keď necháte bezbranných osadníkov napospas osudu, sa zachrániť môžu, avšak stále budú živoriť. Väčšia šanca však je, že po nich nájdete len zarastené a neobývané domčeky, prípadne vypálené obydlia. Nepomohli ste im, nepomohli si sami, tak im pomohli iní. Ale do hrobu. V tom je otvorenosť sveta dominantná. Nečaká sa len na váš príchod, všetko si žije samé o sebe (môžete hneď naraziť na ruiny a domnievať sa, čo sa na inkriminovanom mieste stalo) a vy v niektorých prípadoch môžete dianie ovplyvniť, tu pomôcť, tam nechať napospas osudu. Ide len o jeden jednoduchý prípad, ktorých bude v hre samotnej mnoho. Čísla hovoria o celkovo 150 príbehových questoch, čo nemusí byť nijak závratné číslo, čaká nás však aj mnoho nepovinných úloh, na ktoré natrafíte len tak pri svojom putovaní.



One-man show sa hodí tak maximálne do tupej strieľačky, nie do RPG, aj keď v tomto prípadne výrazne akčné a zároveň adventúrne RPG. Tvorcovia oznámili prítomnosť kooperatívneho režimu. Chytíte pod krk kamaráta, pritiahnete ho k hre a poďme. Online režim však nebude len priateľským potľapkávaním sa po pleci. Vášmu spoluhráčovi sa nemusí páčiť, že flirtujete s osobou podstatnou pre príbeh, zatiaľ čo on postáva nečinne pri dverách a v tomto prípade sa prejaví spomínaná interakcia a rozsiahle dialógy. Môžete totiž reagovať na konanie toho druhého (môžete parťákovi vynadať, spraviť scénu) a možno (aj keď zrejme len v našich vlhkých snoch) si budeme môcť vyskúšať aj hru „dobrý policajt, zlý policajt“. Interakcia s prostredím teda bude reagovať hneď na dvoch hrdinov, pričom rozhodovať sa môžu obaja podľa vlastného svedomia, nepostupujú ako statická skupina, ktorej má jediné slovo veliteľ. Len aby sa to v niektorých prípadoch neotočilo proti princípom zábavného hrania. Ak natrafíte na magora, ktorý sa bude pretvarovať a potom si vyskúša svoje bojové umenie na vašej rodine, zrejme vás to nepoteší. Ak však na to bude mať dôvod... Systém naberania skúseností bude vyriešený jednoducho. Zaostávate za parťákom, potečie vám viac expov, aby ste sa postupne svojimi schopnosťami vyrovnali.

Dobre, povedzme, že nebudete mať záujem o kooperáciu so živým hráčom. Potom dostanete hafana. Psíka. Pokým máte štvornohé stvorenie doma, istotne tušíte koľká bije a hra vo svojej simulácii poľavovať nebude ani v tomto prípade. Môžete si k nemu vytvoriť vzťah, staráte sa o štekajúceho kamaráta na cestách a ten sa k vám správa tak ako vy k nemu. Funguje to teda ako v skutočnosti. Postupom času ho môžete vychovávať, učiť, liečiť zranené miesta – akoby to bol váš parťák, človek. Odvďačí sa vám za to viacerými spôsobmi. Avšak už ten najprimitívnejší ľudský pud, ktorý vám udrie do hlavy silou blesku, keď budete psíka počuť a cítiť jeho prítomnosť. Lenže z dobrého pocitu sa človek nenaje. Pes slúži aj ako indikátor nepriateľov, automatická mapa (navedie vás k cielu), pomáha v boji, nosí predmety (protivníkovi vypadne z rúk zbraň, môže vám ju priniesť) a činností by sa našlo ešte mnoho. Musíte sa však o chlpaté stvorenie starať, to sa bude náležite meniť podľa toho, k akým činnostiam ho budete nútiť: doga je ako stvorená pre boj, stredne vysoký guláš pre postranné činnosti.

Psa však nemusíte nútene milovať, môžete ho ignorovať, začne aj on vás. Spravíte mu zle, stiahne chvost, bude sa pohybovať v značnej vzdialenosti od vás, až ho napokon nebudete ani vidieť. Stratíte tak nielen spoločníka na cestách, ale aj (nech to znie akokoľvek chladne) výbornú mapu a pomocníka za lacný peniaz, ktorému postačí kosť a šťavnaté mäso zostane pre vás. Vyššie sme trochu naznačili boj, tak ho teraz dorazíme: bojovať sa v hre bude musieť, nepôjde však o žiadne zložité ťahy, na všetko vám bude slúžiť jediné tlačidlo. Už si nemusíte pamätať kombinácie všetkých tlačidiel za účelom uprdnutia si. Dôležitým sa stáva načasovanie úderu. A to sa nám páči. Nie, že by sme boli leniví a sklerotickí (čo sme), ale jednoducho ide o príťažlivejšiu a príjemnejšiu formu boja.



Rozprávať by sa dalo ešte mnoho o rodinnom živote, postupnom starnutí, zbieraní trofejí, tvorbe vzťahov medzi postavami, hraní za ženské postavy, ktoré môžu otehotnieť, bohatnutí a kupovaní ďalších domov a podnikov (trošíčku to bude pripomínať stratégiu). Alebo o grafickom spracovaní, zmene dennej doby, animáciách, dynamicky meniacej sa hudbe, rôznych kombách v súbojoch (a mlátiť sa môžete X-zbraňami), ale ukončíme to niečím iným. Hazardom. Na Xbox Live Arcade sa objavia zaujímavé minihry založené na princípoch hazardných hier, do ktorých môžete investovať financie nadobudnuté z Fable 2 a následne si do hry preniesť plný mešec dukátov alebo sa vrátiť s prázdnymi vreckami k rozzúrenej manželke. Znie to ako banalita, ale len tak pre zábavu si spočítajte hodiny strávené pri kartových hrách na PC. Solitaire napríklad. Dobre, na rozprávanie je toho skutočne dosť a Peter Molyneux má navyše talent presvedčiť nás, že práve toto bude jeho životné dielo. Bodaj by mal pravdu. Fable 2 by sa malo objaviť na sklonku tohto roku. Chystá sa mnoho peciek založených na úspešnom predchodcovi: Gears of War 2, Killzone 2, Resistance 2 a kopec ďalších, avšak Fable 2 je na najvyššom stupni očakávania. Veríme, že právom.